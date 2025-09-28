E jale! Rate mai mari de la 1 octombrie 2025 pentru creditele în lei: Cu cât creşte indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile

De la 1 octombrie 2025, ratele bancare se vor majora semnificativ.

IRCC, indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile luate în ultimii şase ani, trece, pentru prima dată în istorie, peste pragul psihologic de 6%.

Aceasta înseamnă automat rate mai mari şi cu câteva sute bune de lei. Soluţia e refinanţarea, dar atenţie: şi dobânzile fixe ale băncilor au început să crească uşor, iar perioada pentru care se aplică e tot mai redusă, scrie ObservatorNews.

„Este o creştere semnificativă. Va avea un impact foarte mare la ratele oamenilor. Şi nu se preconizează în viitorul apropiat nicio scădere”, susţine Irina Ştefan, broker de credite.

Pentru un credit de 100 de mii de euro, adică 500 de mii de lei, pe o perioadă de 30 de ani, rata este în prezent 3.513 lei. De la 1 octombrie 2025, rata va fi de 3.678 de lei, cu 165 de lei în plus.

Însă, nu doar cei care au deja credite sunt afectaţi, ci şi cei care urmează să facă un împrumut.

„Asta înseamnă pentru ei că gradul de îndatorare, fiind calculat la dobânda variabilă, pentru ei înseamnă un credit mai mic pe care îl pot obţine. Chiar dacă dobânda fixă e cea pe care o vor avea în primii ani, totul se calculează la dobânda variabilă în ceea ce priveşte gradul de îndatorare”, a declarat Dragoş Popescu, director Brokerul.ro.

În prezent, cea mai bună dobândă fixă din piaţă este de 4,70%. Urmată de 4,79% şi 4,80%. Dar sunt şi bănci care vin cu dobânzi de 5,15% sau 5,20%.

Datele BNR arată că, în ultimul an, doar 0,4% dintre cei care s-au împrumutat și-au mutat creditul ipotecar la altă bancă. Practic, sute de mii de oameni continuă să plătească prea mult, deși ar putea economisi sume importante.

