Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie: „O vedem ca o soluție intermediară de ștrand, până vom face Aqua Park-ul”

Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie

Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie, făcându-se deja primele demersuri administrative în acest sens.

În ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia a fost aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului (teren) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, situat în Alba Iulia, str. Păcii, FN, înscris în CF nr. 85597 Alba Iulia, cu nr. top. 1932, în suprafață de 9505 mp, având categoria de folosință „curți construcții” în 2 loturi, astfel:

– Lotul nr. 1 cu nr. top. nou 1932 /1 – „curți construcții” în suprafață de 3408 mp.

– Lotul nr. 2 cu nr. top. nou 1932 /2 – „curți construcții” în suprafață de 6097 mp.

„Prin această documentație de dezmembrare se urmărește reducerea suprafeței totale a terenului pe care a funcționat baza sportive „Winner’s Club Țălnar”, pentru a permite Primăriei Municipiului Alba Iulia să implementeze lucrări de amenajare și întreținere a zonei, inclusiv redeschiderea piscinei și amenajarea spațiilor de recreere în aer liber.

Scopul principal al acestei dezmembrări este de a eficientiza utilizarea domeniului public, precum și de a reduce cheltuielile de întreținere, având în vedere că fiecare parcela nou creată va beneficia de o valoare distinctă și de o administrare mai ușoară”, se arată în raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Alba Iulia.

În cadrul ședinței de Consiliu Local, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat că Primăria Alba Iulia poate face lucrări de amenajare și întreținere pe acel teren în ciuda faptului că încă mai există litigii cu fostul concesionar.

„Până vom reuși să construim Aqua Park-ul care va avea atât bazine în aer liber cât și bazine acoperite, această piscină poate servi ca soluție intermediară de ștrand public în aer liber. Cred că ar putea deservi simultan 200-250 de oameni și, desigur, vom stabili tarife rezonabile de acces”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

În ceea ce privește terenurile de minifotbal și tenis din aceeași incintă, acestea ar putea trece în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, idee avansată, de asemenea, de edilul albaiulian, care a precizat însă că va trebui făcută o dezbatere în această privință, pentru a se găsi în cele din urmă cea mai bună soluție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI