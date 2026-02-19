Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie: „O vedem ca o soluție intermediară de ștrand, până vom face Aqua Park-ul”
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie, făcându-se deja primele demersuri administrative în acest sens.
În ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia a fost aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului (teren) proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, situat în Alba Iulia, str. Păcii, FN, înscris în CF nr. 85597 Alba Iulia, cu nr. top. 1932, în suprafață de 9505 mp, având categoria de folosință „curți construcții” în 2 loturi, astfel:
– Lotul nr. 1 cu nr. top. nou 1932 /1 – „curți construcții” în suprafață de 3408 mp.
– Lotul nr. 2 cu nr. top. nou 1932 /2 – „curți construcții” în suprafață de 6097 mp.
„Prin această documentație de dezmembrare se urmărește reducerea suprafeței totale a terenului pe care a funcționat baza sportive „Winner’s Club Țălnar”, pentru a permite Primăriei Municipiului Alba Iulia să implementeze lucrări de amenajare și întreținere a zonei, inclusiv redeschiderea piscinei și amenajarea spațiilor de recreere în aer liber.
Scopul principal al acestei dezmembrări este de a eficientiza utilizarea domeniului public, precum și de a reduce cheltuielile de întreținere, având în vedere că fiecare parcela nou creată va beneficia de o valoare distinctă și de o administrare mai ușoară”, se arată în raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Alba Iulia.
În cadrul ședinței de Consiliu Local, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat că Primăria Alba Iulia poate face lucrări de amenajare și întreținere pe acel teren în ciuda faptului că încă mai există litigii cu fostul concesionar.
„Până vom reuși să construim Aqua Park-ul care va avea atât bazine în aer liber cât și bazine acoperite, această piscină poate servi ca soluție intermediară de ștrand public în aer liber. Cred că ar putea deservi simultan 200-250 de oameni și, desigur, vom stabili tarife rezonabile de acces”, a spus primarul Gabriel Pleșa.
În ceea ce privește terenurile de minifotbal și tenis din aceeași incintă, acestea ar putea trece în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, idee avansată, de asemenea, de edilul albaiulian, care a precizat însă că va trebui făcută o dezbatere în această privință, pentru a se găsi în cele din urmă cea mai bună soluție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au alăturat echipei medicale Spitalul Orășenesc Cugir a anunțat, joi, 19 februarie 2026, întărirea colectivului medical prin cooptarea unor noi medici specialiști în cadrul secțiilor spitalului. Astfel, începând cu această perioadă, echipa medicală a spitalului este […]
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare Întrunit în ședință ordinară, joi, 19 februarie 2026, Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea […]
VIDEO | Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic, cu parcări și un loc de agrement pentru copii
Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic Au început lucrările pentru amenajarea noului centru civic din fața sediului primăriei, au anunțat, joi, 19 februarie 2026, reprezentanții administrației locale din comuna Lupșa din județul Alba. „Este o zonă care ne dorim să fie funcțională și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar”
40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un...
Preşedintele CSM, despre pensionarea judecătorilor din penal: Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi dacă există un risc de prescriere a infracţiunilor. Câte dosare sunt în această situaţie
Preşedintele CSM, despre pensionarea judecătorilor din penal: Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi...
Știrea Zilei
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie: „O vedem ca o soluție intermediară de ștrand, până vom face Aqua Park-ul”
Piscina din incinta fostei baze sportive „Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie Piscina din...
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Ariana Cîmpean, Dr. Jeler Mădălina-Liana, Dr. Răduleț Elena și Dr. Mateș Alina s-au...
Curier Județean
VIDEO | Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție
Bilanț 2025 la Curtea de Apel Alba Iulia: Peste 211.000 de dosare pe rol în instanțele din circumscripție Curtea de...
FOTO | Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect de aproape 300.000 lei
Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect...
Politică Administrație
Peste 150 de elevi și preșcolari din comuna Sântimbru vor beneficia de programul „Masa Sănătoasă”. Ce meniuri vor primi
Peste 150 de elevi și preșcolari din comuna Sântimbru vor beneficia de programul „Masa Sănătoasă”. Ce meniuri vor primi Un...
Comunicat de presă | PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție
PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție Consilierii județeni ai PSD...
Opinii Comentarii
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului Pe 19 februarie este marcată Ziua Națională...