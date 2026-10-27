Pilonul II de pensii în 2026: Cum verifici câți bani ai în cont și când îi poți retrage
Pilonul II de pensii în 2026: Cum verifici câți bani ai în cont și când îi poți retrage
Românii care contribuie la Pilonul II de pensii pot verifica online suma acumulată și fondul la care sunt înscriși, fără să fie nevoie să aștepte până la pensionare pentru a afla valoarea economiilor. Retragerea banilor este însă supusă unor reguli legale, iar accesul la sumele acumulate nu este permis, de regulă, în orice moment.
Pilonul II de pensii reprezintă sistemul de pensii administrate privat în care o parte din contribuțiile de asigurări sociale ale persoanelor eligibile este direcționată către un cont individual. Banii sunt investiți de administratorul fondului, iar valoarea contului poate crește sau scădea în funcție de evoluția investițiilor și de contribuțiile virate.
Spre deosebire de pensia publică, unde drepturile se stabilesc potrivit sistemului de asigurări sociale, Pilonul II presupune acumularea unor active individuale, evidențiate în contul fiecărui participant.
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Cum poți verifica suma acumulată la Pilonul II?
Primul pas este identificarea fondului de pensii la care ești înscris. Informațiile pot fi obținute prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), instituția care supraveghează piața pensiilor private din România.
Participanții pot utiliza instrumentul de identificare disponibil pe site-ul ASF, în secțiunea dedicată pensiilor private. După identificarea fondului, pot accesa site-ul administratorului respectiv pentru a consulta valoarea contului individual.
În funcție de administrator, verificarea se poate face printr-un cont online, prin solicitarea unui extras sau prin intermediul serviciului de relații cu clienții. Pentru acces sunt necesare, de regulă, date de identificare și proceduri de autentificare.
O altă sursă de informare este extrasul anual de cont transmis de administrator, care prezintă situația activului personal și evoluția acestuia într-o anumită perioadă.
Este important de făcut diferența între totalul contribuțiilor virate de-a lungul timpului și valoarea actuală a contului. Aceasta din urmă reflectă numărul de unități de fond deținute și valoarea lor la momentul raportării, după aplicarea regulilor de evaluare și a costurilor prevăzute de sistem.
Când poți retrage banii din Pilonul II?
Principiul general este că economiile din Pilonul II sunt destinate suplimentării veniturilor la pensionare. Prin urmare, participantul nu poate retrage în mod obișnuit banii oricând dorește, așa cum ar putea proceda cu disponibilitățile dintr-un cont bancar.
Plata activului personal net poate fi solicitată în situațiile prevăzute de legislație, în special atunci când participantul obține dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legale aplicabile. Există, de asemenea, reguli specifice pentru situații precum invaliditatea și decesul participantului, când sumele pot reveni beneficiarilor sau moștenitorilor potrivit legii.
Procedura de plată presupune depunerea unei cereri la administratorul fondului și prezentarea documentelor justificative. Documentele exacte depind de situația solicitantului, iar administratorul poate oferi lista actualizată a actelor necesare.
Primești toți banii odată sau în tranșe?
Modalitatea de plată depinde de legislația în vigoare la momentul solicitării și de situația participantului. Regimul plăților din pensiile private a făcut obiectul unor modificări legislative, astfel că nu este recomandat ca viitorii pensionari să se bazeze exclusiv pe informații mai vechi despre plata integrală sau eșalonată.
Înainte de depunerea cererii, participantul ar trebui să verifice atât regulile aplicabile la data deschiderii dreptului la plată, cât și procedura comunicată de administratorul fondului. Valoarea finală plătită poate fi influențată de valoarea activului la momentul efectuării plății și de eventualele obligații fiscale aplicabile.
Ce trebuie să faci dacă nu știi la ce fond ești înscris?
Persoanele care nu cunosc administratorul fondului lor pot începe prin verificarea informațiilor publicate de ASF. După identificarea fondului, următorul pas este contactarea administratorului pentru acces la cont și obținerea unei situații actualizate.
Dacă suma afișată pare diferită de cea așteptată, este utilă compararea extraselor din perioade diferite și verificarea contribuțiilor înregistrate. Valoarea contului nu depinde exclusiv de contribuții, ci și de performanța investițională a fondului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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