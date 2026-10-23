Pensii în noiembrie 2026: Data la care intră banii pe card și când ajunge poștașul la pensionari
Pensii în noiembrie 2026: Data la care intră banii pe card și când ajunge poștașul la pensionari
Milioane de pensionari din România trebuie să țină cont de două repere importante în noiembrie 2026. Banii virați în conturile bancare sunt așteptați pe 12 și 13 noiembrie, în timp ce distribuirea pensiilor prin Poșta Română se desfășoară în prima jumătate a lunii.
Pensionarii care așteaptă pensia aferentă lunii noiembrie 2026 își pot organiza cheltuielile în funcție de calendarul obișnuit de plată. Conform informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), data încasării diferă în funcție de modalitatea aleasă: transfer bancar sau plata în numerar, prin intermediul poștașului.
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Când intră pensiile pe card în noiembrie 2026
Pentru pensionarii care primesc banii în contul bancar sau pe card, plata se efectuează, potrivit calendarului general al CNPP, începând cu data de 12 a lunii, fără a depăși data de 13.
În noiembrie 2026, cele două zile sunt joi, 12 noiembrie, și vineri, 13 noiembrie. Prin urmare, acestea sunt datele de referință pentru virarea pensiilor în conturile beneficiarilor.
Ora la care banii devin disponibili poate varia în funcție de bancă și de procesarea operațiunilor. Pensionarii sunt sfătuiți să verifice soldul contului înainte de a considera că plata a întârziat.
Când aduce poștașul pensia în noiembrie 2026
Pentru persoanele care încasează pensia în numerar, distribuirea la domiciliu este programată, conform regulilor generale, între zilele de 1 și 15 ale lunii.
În noiembrie 2026, data de 1 noiembrie este duminică. În consecință, distribuirea efectivă poate începe de luni, 2 noiembrie, și se poate desfășura până la mijlocul lunii, în funcție de programul de lucru și de traseul poștașului.
Nu toți pensionarii vor primi banii în aceeași zi. Ordinea distribuirii depinde de organizarea activității poștale în fiecare localitate.
Ce trebuie să facă pensionarii care nu sunt găsiți acasă
Beneficiarii care nu sunt găsiți la domiciliu în momentul distribuirii trebuie să verifice avizul lăsat de poștaș și să se adreseze oficiului poștal de care aparțin.
Potrivit informațiilor publicate de CNPP, drepturile bănești și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Pentru noiembrie 2026, dacă distribuirea se încheie la termenul general de 15 noiembrie, care cade duminică, zilele lucrătoare următoare sunt luni, 16 noiembrie, și marți, 17 noiembrie. Pensionarii trebuie să confirme însă programul concret cu oficiul poștal local.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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