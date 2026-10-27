Cum va fi vremea în România până în 23 noiembrie 2026: Temperaturi sub normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 23 noiembrie 2026: Temperaturi sub normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
România intră într-o perioadă mai rece decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor meteorologice actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026. Temperaturile vor coborî sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, în special în prima jumătate a lunii noiembrie, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente în mai multe regiuni.
*Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sudice, precum și local în cele centrale. În regiunile vestice și nord-vestice, cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare.
*Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026
Temperaturile medii se vor situa sub cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână. Acestea ar putea fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice și ușor excedentare în cele nord-estice.
*Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendință ușor excedentară în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă ar putea fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării vor fi, în general, apropiate de cele normale.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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