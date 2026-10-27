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Evaluarea Națională ar putea include noi probe: Ce propune noul ministru al Educației

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Evaluarea Națională ar putea include noi probe: Ce propune noul ministru al Educației

Ministrul Educației, Sorin Costreie, propune diversificarea Evaluării Naționale de la finalul clasei a VIII-a, prin introducerea unor noi probe, pe lângă cele de Limba și literatura română și Matematică. Printre variantele avansate se numără o probă din domeniul științelor socio-umane și una de științe exacte.

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Oficialul a subliniat că nu își dorește o reformă radicală a sistemului de învățământ, ci o îmbunătățire treptată a examenului, fără modificări care să afecteze organizarea școlară, planurile-cadru sau manualele.

„Aș mai aduce în joc și o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar Matematică și Română. Universul și cunoașterea nu se reduc doar la Matematică și Română”, a declarat Sorin Costreie, la Digi24.

Ministrul a precizat că ideea se află, în acest moment, la nivel de propunere și nu reprezintă o decizie oficială. O eventuală schimbare ar urma să fie analizată împreună cu experții din domeniu, înainte de stabilirea unei formule concrete de evaluare.

În ceea ce privește calendarul unei eventuale reforme, Sorin Costreie consideră că elevii trebuie să cunoască din timp structura examenului. Astfel, modificările ar trebui anunțate încă din clasa a V-a, pentru ca elevii să aibă suficient timp să se pregătească și pentru a evita perturbarea procesului educațional.

Deocamdată, nu a fost stabilit dacă noile probe vor fi introduse și nici când ar putea intra în vigoare o eventuală modificare a Evaluării Naționale.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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