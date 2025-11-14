Reforma din aministrația publică: 10% din bugetari trebuie să plece. De când se fac concedierile la stat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 14 noiemnbrie 2025, că reforma din administrația publică, agreată în coaliția de guvernare, va duce la reducerea aparatului bugetar atât la nivel central, cât și local. Potrivit acestuia, coaliția a ajuns la un acord privind pașii care vor fi urmați în următoarea perioadă.

„Avem un acord în coaliție, pe reforma din administrație. Cu patru partide nu e foarte ușor. În ultima ședință am ajuns la un acord. Avem o perioadă de tranziție în 2026.”, a declarat premierul, la Radio Europa Liberă.

Bolojan a precizat că măsura presupune atât reduceri, cât și o schimbare de abordare în funcționarea instituțiilor:

„Înseamnă și o reducere în administrația centrală de 10% a fondului de salarii. Nu înseamnă doar reduceri, ci o schimbare a filosofiei.”

De când se fac concedieri la stat și în cât timp rămân oamenii fără loc de muncă

În ceea ce privește administrația locală, acesta afirmă că procentul vizat este similar. „10% din administrația locală ar trebui să plece. De la 1 ianuarie se aplică aceste proceduri, dar va trebui un trimestru să se aplice.”

Potrivit lui Bolojan, după adoptarea legii, fiecare minister va opera tăierile prevăzute: „În cea centrală, după ce se adoptă legea, am fi în situația ca, în fiecare minister, prin acte subsevente, să facă reducerea.”

El subliniază că întregul sector public va participa la acest proces: „Toate domeniile vor fi parte la acest efort. De la Parlament până în cea mai mică comună.”

