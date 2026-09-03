Piața neagră a țigaretelor explodează în România: Contrabanda atinge aproape 14%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

Piața neagră a țigaretelor din România a înregistrat în luna iulie 2026 cea mai puternică majorare din ultimii zece ani, ajungând la aproape 14% din consumul total, față de 10,5% în luna mai. Creșterea de 3,4 puncte procentuale readuce în prim-plan amploarea comerțului ilegal cu produse din tutun și presiunea exercitată asupra pieței legale și a bugetului de stat.

Datele Novel Research arată că cea mai abruptă creștere a fost consemnată în regiunea de nord-vest, unde piața neagră a urcat cu 8,4 puncte procentuale, până la 17,4%. Bucureștiul nu face excepție: comerțul ilegal cu țigarete a crescut cu 8,1 puncte procentuale, ajungând la 17,5% din consum.

La nivel regional, sudul țării conduce clasamentul, cu o pondere de 19,5% a pieței negre, urmat de nord-est, cu 18,8%, și București, cu 17,5%.

Bulgaria, principala sursă după produsele din Duty Free

În ceea ce privește proveniența țigaretelor de pe piața ilegală, produsele achiziționate din Duty Free reprezintă 29,7%, în timp ce Bulgaria ajunge la 26,9%. În același timp, ponderea produselor cu origine necunoscută a depășit 20%, după o creștere spectaculoasă de 16,4 puncte procentuale.

În contrast, țigaretele provenite din Republica Moldova continuă să piardă teren, ponderea acestora coborând în iulie cu 4,9 puncte procentuale, până la 10,2%.

„Cea mai mare pondere a pieței negre la nivel regional se înregistrează în partea de sud, și anume 19,5%”, a declarat Marian Marcu, directorul general al Novel Research.

Pierderi de circa 700 de milioane de euro pentru buget

Industria tutunului avertizează că explozia comerțului ilegal are consecințe directe asupra încasărilor bugetare. Antonio Vencesla, director Corporate Affairs & Communications în cadrul JTI România, Republica Moldova și Bulgaria, estimează că, la un nivel anualizat al contrabandei de 13,9%, pierderile pentru bugetul de stat se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro.

Reprezentanții marilor producători de țigarete susțin că fenomenul afectează atât veniturile statului, cât și competitivitatea pieței legale și eficiența politicilor fiscale.

Nivelurile înregistrate în București, Sud și Nord-Est sunt considerate de Ileana Negulescu, directoarea pentru afaceri externe a Ariei Europa de Sud-Est din cadrul BAT, un semnal al impactului comerțului ilicit inclusiv în regiunile cu o pondere economică importantă.

La rândul său, Roxana Pîntea, directoare Corporate Affairs în cadrul Philip Morris România, consideră că atingerea celui mai ridicat nivel al contrabandei din ultimul deceniu reprezintă „o evoluție îngrijorătoare”, într-un moment în care presiunea asupra finanțelor publice este deja ridicată.

Aproape 900.000 de pachete, confiscate în șapte luni

Autoritățile anunță, însă, că intensifică lupta împotriva comerțului ilegal cu produse accizabile. În primele șapte luni ale anului, Poliția de Frontieră a confiscat aproximativ 900.000 de pachete de țigări, cu o valoare estimată la peste 20 de milioane de lei. În aceeași perioadă au fost indisponibilizate peste 1,1 tone de tutun vrac și 152 de kilograme de tutun pentru narghilea.

Și Poliția Română raportează rezultate semnificative: în primele șapte luni din 2026 au fost indisponibilizate peste 61 de milioane de țigarete și aproape zece tone de tutun, în urma acțiunilor de combatere a contrabandei. Totodată, au fost deschise sute de dosare penale.

În ciuda acestor operațiuni, saltul pieței negre la aproape 14% din consum arată că fenomenul rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale pieței de produse din tutun din România.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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