Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant
Pe piața imobiliară din România, cumpărătorii se confruntă cu dificultăți tot mai mari. Prețurile locuințelor au crescut nejustificat, taxele au urcat, iar tranzacțiile s-au prăbușit, unii dezvoltatori înregistrând chiar o scădere de până la 80% a vânzărilor într-o singură lună, în timp ce chiriile continuă să crească.
A doua jumătate a anului 2025 a însemnat o prăbușire a vânzărilor în imobiliare, pe fondul creșterilor de taxe și, implicit, de prețuri. Unii dezvoltatori spun că, în realitate, tranzacțiile lunare din a doua parte a anului le-au scăzut cu 80% față de 2024. În același timp, oamenii așteaptă scăderi de prețuri în 2026.
Prețurile locuințelor au crescut cu 15% în 2025, dar vânzările s-au prăbușit
În 2025, prețurile au crescut cu 15% la nivel național, pe fondul creșterii taxelor. A fost un an atipic dacă ne gândim că, în primele șase luni, vânzările au mers bine.
Însă, în ultima parte a anului, am asistat la o prăbușire pe fondul intrării în vigoare a măsurilor fiscale luate de guvern și a creșterii TVA-ului pentru toate locuințele la 21%. În anumite zone din Capitală, vânzările într-o lună au scăzut și cu 80%, spun cei din piață. La nivel național, potrivit datelor primite de la o platformă imobiliară, cererea în a doua parte a anului a scăzut cu 20%.
La ce ne putem aștepta în 2026? Sunt mai multe scenarii.
În primul rând, dacă inflația și evoluția economiei vor continua să erodeze puterea de cumpărare a românilor, este posibil să apară anumite corecții de prețuri și oferte din partea dezvoltatorilor. În schimb, dacă lucrurile se vor redresa și economia va merge din ce în ce mai bine, piața imobiliară își va reveni, implicit și prețurile vor crește.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei Luna ianuarie 2026 se anunță a fi marcată de episoade de ger năprasnic și ninsori consistente. Un eveniment rar de încălzire stratosferică a perturbat vortexul polar, determinând eliberarea aerului rece din regiunile polare și aducând temperaturi mult sub […]
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, redeschisă luni: Drumul a fost închis din cauza viscolului
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, redeschisă luni: Drumul a fost închis din cauza viscolului Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, din judeţul Gorj, s-a redeschis luni dimineaţă, 29 decembrie 2025, de la ora 09:15, după ce duminică seară a fost închisă din cauza viscolului […]
Alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA: Ce se întâmplă cu indemnizațiile. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț”
Alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA: Ce se întâmplă cu indemnizațiile. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț” Autoritatea Națională – Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a anunţat, luni, 29 decembrie 2025, că, prin „Ordonanța trenuleț”, nu este adusă nicio atingere facilităţilor acordate copiilor cu handicap tip HIV/SIDA. Totodată, Guvernul a lămurit şi de unde a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant
Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant Pe piața imobiliară...
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei
Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei Luna ianuarie 2026...
Știrea Zilei
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate Pensionarii din Alba...
VIDEO | Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni: „Stăm aici, la locul nostru”
Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni:...
Curier Județean
ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții
ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții ISU Alba...
Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an
Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la...
Politică Administrație
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările Spitalul Județean...
Opinii Comentarii
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod Mergând cei trei...
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...