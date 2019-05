Petrecem majoratul STC în familie!

Sâmbătă – 18 mai – pe stadionul din Cugir: mega – concerte Gașca Zurli, Vunk și Smiley.

De șase ani, o dată pe an, petrecem o zi împreună cu angajații Star Transmission & Star Assembly și familiile lor. Moto-ul nostru este ”STC is more than work, STC & STA Family.”… Si de aceea, ne dorim să aducem familiile angajaților mai aproape de firmă.

Family Day este un prilej de sărbătoare, unde copiii, partenerul de viață, părinții și bunicii au parte de activități care să le umple ziua și inima de fericire. Familia noastră este mare și de aceea, vă invităm cu mic, cu mare, din Cugir sau din împrejurimi, să ne vizitați, să ne cunoaștem și să ne bucurăm de o zi absolut speciala.

Iar anul acesta, avem un motiv în plus de sărbătoare: STC împlinește minunata vârstă de 18 ani! Cum bine se știe, majoratul este un eveniment special plin de emoție și distracție și se cuvine să-l sărbătorim ca atare.

Evenimentul va avea loc, în data de 18.05.2019, pe stadionul din Cugir, începând cu ora 10:00 pana la ora 23:30. Vor fi instalate tobogane gonflabile, trambuline, rodeo, carusel și multe alte surprize pentru cei mari și cei mici, astfel încât să își poată petrece, în aer liber., ziua în familia Star Transmission & Star Assembly. Începând cu ora 19:00 parcul de distracții se va închide, iar de la 19:30 vor începe concertele pe stadion.

Intrarea este liberă și evenimentul este deschis tuturor celor ce vor să petreacă timp în familie. Vă așteptăm cu voie bună și chef de distracție, mai ales ca transportul la Cugir este gratuit, tur -retur din Alba Iulia, Sebes, Sibiu, Deva, Hunedoara, Pianu, Salistea, Sugag, Spring, Vurpar, Orastie si Aiud.

Detalii pe pagina de Facebook a evenimentului : https://www.facebook.com/events/stadionul-nou-cugir/family-day-2019-ediție-specială-de-majorat-stc/450255028852255/