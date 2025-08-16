Peste 78.000 de certificate medicale emise în 2024, în Alba: Peste 60% dintre acestea, eliberate pentru codul „Boală obişnuită”

Peste 78.000 de certificate medicale au fost emise în 2024, în Alba: Peste 60% dintre acestea au fost eliberate pentru codul „Boală obişnuită”

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNASS) a efectuat acţiuni de control în toată ţara la primii 5 medici din fiecare judeţ care au eliberat anul trecut cele mai multe certificate de concediu medical. Este vorba despre certificatele de concediu medical pentru codul 01 – Boală obişnuită.

În judeţul Alba, potrivit unui răspuns transmis la solicitarea ziarului „Unirea” de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba, cele mai multe astfel de certificate, respectiv 853, însumând 10.972 de zile pentru 369 de beneficiari, au fost eliberate în 2024 de către un medic specialist ortopedie-traumatologie.

Urmează un medic primar chirurg, care a eliberat pe durata unui an 794 de certificate, însumând 6.453 de zile, pentru 345 de beneficiari.

Pe locul al treilea, cu 584 de certificate, însumând 1.708 zile pentru 262 de beneficiari, este un medic primar medicină generală, pediatrie.

Urmează un medic primar medicină de familie, cu competenţă în ecografie generală, care în 2024 a eliberat 578 de certificate pentru 269 de pacienţi, numărul total de zile fiind de 1.896.

Al cincilea medic, specialist medicină de familie, a avut 572 de certificate eliberate, însumând 1.687 de zile pentru 247 de beneficiari.

Potrivit sursei menţionate, „în urma verificărilor efectuate prin sondaj, nu s-au constatat disfuncţionalităţi/iregularităţi”.

În ceea ce priveşte numărul de certificate medicale emise în anul 2024, pe categorii de medici, situaţia se prezintă astfel: medici de familie – 46.813 certificate; medici din ambulatoriul de specialitate – 18.947 de certificate; medici din spitale – 12.630 de certificate.

Topul 5 al codurilor de indemnizaţie pentru care s-au emis certificate medicale în anul 2024 în judeţul Alba este următorul: cod 01 – Boală obişnuită: 43.428 de certificate de concediu medical; cod 06 – Urgenţă medico-chirurgicală: 22.591; cod 08 – Sarcină şi lăuzie: 4.121 de certificate; cod 09 – Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani: 3.037 certificate; 13 – Boală cardiovasculară: 1.869 de certificate de concediu medical.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, la finele lunii iunie, că a trimis în teritoriu Corpul de control al ministerului şi pe cel al CNAS pentru a verifica „în detaliu” situaţia concediilor medicale, având în vedere că anul trecut ar fi fost eliberate un milion de astfel de concedii, în condiţii care „par suspecte”.

Decizia de acordare a concediului medical aparţine exclusiv medicului curant, fundamentată de starea de sănătate obiectivă a asiguratului, au transmis, la rândul lor, reprezentanţii CNAS, aceştia susţinând că solicitările pacienţilor, indiferent de insistenţa acestora, nu pot constitui un criteriu valid pentru eliberarea certificatului de concediu medical.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI