Curier Județean

Video | Ce obligații trebuie să respecte deținătorii de animale: Amenzi de până la 12.000 de lei. Avertismentul Poliției Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

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Ce obligații trebuie să respecte deținătorii de animale: Amenzi de până la 12.000 de lei. Avertismentul Poliției Alba

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor reamintesc, printr-o postare publicată pe Facebook, miercuri, 4 noiembrie 2026, că potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, „Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele:

Petrecerea Divorțaților

a) un adăpost corespunzător; 

b) hrană și apă suficiente; 

c) posibilitatea de mișcare suficientă;

d) îngrijire și atenție; 

e) asistență medicală. Nerespectarea acestei obligații, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 205/2004, se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei.

,,Dacă ai un câine sau o pisică, verifică locul în care se adăpostește! Asigură-i apă, hrană, spațiu suficient, îngrijire, atenție și asistență medicală, atunci când situația o impune!”, mai transmit polițiștii.

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