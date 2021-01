Peste 50% din elevii școlilor de șoferi din Alba și-au PICAT examenul, în 2020. Cea mai mică rată de promovabilitate din ultimii 5 ani

Comisarul-șef Mihail Zgârdea, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba, a transmis analiza activităţii desfășurate în anul 2020 comparativ cu anii anteriori de către Compartimentul Evidență Conducători Auto și Examinări. Potrivit sursei citate, din cauza pandemiei de COVID-19, activitatea SPCRPCIV Alba a fost suspendată din 17 martie 2020 pe toată perioada stării de urgență, ceea ce a afectat bilanțul activității pe anul trecut.

Astfel, în cursul anului 2020 s-au programat la proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere auto 7.521 de absolvenți ai școlilor de șoferi. Dintre aceștia, au fost admiși 3.685 de absolvenți ai școlilor de șoferi, iar 3.836 de candidați au fost respinși, procentajul de promovabilitate fiind de doar 49%, cel mai mic din ultimii 5 ani. Mai mult, este pentru prima dată în ultimii 5 ani când numărul candidaților respinși este mai mare decât cel al celor care au promovat proba teoretică.

În 2016, la sală au fost examinați 10.828 de pretendenți la carnetul de șofer și au promovat 6.283, adică 57,97%, în 2017 au fost testați 11.633 de candidați și au fost admiși 6.241, reprezentând 53,65%, în 2018 au dat proba teoretică 13.009 absolvenți ai școlilor de șoferi, dar numai 6.661 dintre ei au rezolvat corect chestionarele în programul informatic, promovabilitatea fiind de 54,09%, iar în 2019 doar 5.862 dintre cei 11.395 de candidați examinați au promovat sala, adică 51,44%. Dar tot au fost mai mulți decât candidații picați, spre deosebire de anul trecut, când 51% dintre pretendenții la carnetul de conducere au demonstrat că încă nu stăpânesc legislația rutieră astfel încât să treacă la proba practică.

În schimb, la traseu în total au fost examinați 4.891 de candidați (diferența o reprezintă candidații care au promovat proba teoretică în seriile anterioare), reușind să obțină permisul auto 3.291 de candidați, alți 1.600 de pretendenți fiind respinși.

Cu toate acestea, procentajul de promovabilitate este mai mare decât în 2019, fiind relativ apropiat de cel din 2018. Dar iată ce spun statisticile probei practice din ultimii 5 ani: în 2016 au fost examinați 7.289 de candidați și au fost admiși 5.389, promovabilitatea fiind de 73,59%, în 2017 au fost testați la traseu 8.651 de absolvenți ai probei teoretice și au luat permisul 6.156 de candidați, adică 71,16%, în 2018 au dat proba practică 10.303 candidați și s-au ales cu carnetul de conducere 7.105 absolvenți ai școlilor de șofer, procentajul de promovabilitate fiind de 68,39%, iar în 2019 doar 5.671 de candidați au obținut permisul auto dintre cei 8.749 de pretendenți examinați, adică 64,81%. Însumând numărul celor care au obținut carnetul de șofer din 2016 încoace rezultă că în ultimii 5 ani județul Alba s-a ales cu 16.067 de noi conducători auto.

Per ansamblu, în 2020, Serviciul „Permise Auto” a introdus în sistemul informatic date în vederea confecționării a 12.708 carnete de șofer și a eliberat 245 de permise de conducere remise de Poșta Română și a primit din partea Inspectoratului de Poliție Județean Alba 59 de permise de conducere anulate. Totodată, au fost înregistrate 16 dosare pentru preschimbarea permiselor auto și au fost expediate 8 fișe ale posesorilor unor carnete de șofer din alte județe.