Urmările codului portocaliu de ninsori în Alba: 23.000 de gospodării fără energie electrică, drumuri blocate, copaci căzuți pe carosabil
Mii de gospodării din Alba sunt fără curent ca urmare a codului portocaliu de ninsori abundente. Mai multe drumuri au fost blocate, iar în diferite zone au fost semnalați arbori căzuți pe carosabil.
Ca urmare a avertizării de Cod Portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până în data de 03.01.2025, ora 10.00, la nivelul ISU Alba a fost dispusă activarea Grupei Operative.
Pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență, în cadrul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) activează, alături de pompierii militari, reprezentanți ai SDN Alba, DJ Alba , DEER Alba și DSP Alba.
Până la ora 05.00, situația operativă la nivelul județului Alba se prezintă astfel:
Situația alimentării cu energie electrică
Din cauza fenomenelor meteo adverse, la ora 05:00, din informațiile primite de la DEER – sucursala Alba, aproximativ 23.000 de utilizatori erau nealimentați de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Au fost raportate probleme în 6 locații principale, unde operatorul de distribuție cu energie electrică intervine pentru remediere.
Intervenții în zona de COD PORTOCALIU (Zona Montană)
- Gârda de Sus (DC 260): Aproximativ 10-12 autoturisme rămase blocate în zona satului Munună. Situația a fost soluționată de autoritățile locale.
- Arieșeni: Un echipaj al distribuitorului de energie electrică a rămas blocat în zăpadă; deblocat de autoritățile locale.
- Vadu Moților (Sat Botești): Turiști blocați cu mașina în zăpadă; intervenție finalizată cu succes de autoritățile locale.
- Vidra & Gârda de Sus: Intervenții pentru copaci căzuți peste rețeaua electrică și cabluri căzute pe proprietăți private.
Intervenții în restul județului
* Aiud (Str. Axente Sever): Pompierii militari din cadrul Detașamentului Aiud intervin cu o autospecială (APIC) și 2 cadre pentru degajarea unui arbore căzut peste un autoturism. Din fericire, nu sunt victime.
* Sebeș (Str. Luncii): S-au raportat scântei la cablurile electrice; situația a fost transmisă operatorului de energie.
* Hăpria – Berghin (DJ 107): Grupul de 7 autoturisme blocate a fost deblocat cu succes.
* Șona & Livezile: Cabluri electrice și copaci căzuți pe carosabil, sesizări transmise spre soluționare către SVSU și DEER.
* Alba Iulia & Ocna Mureș: Numeroase sesizări privind cabluri electrice căzute pe partea carosabilă sau proprietăți private.
Pompierii militari din cadrul ISU Alba rămân la datorie 24/7 si totodată rugăm cetățenii să evite deplasările pe drumurile afectate dacă nu sunt strict necesare și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă
Informații despre modul de comportare in situații de urgență pot fi obținute prin aplicația DSU și pe platforma fiipregatit.ro.
