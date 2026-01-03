Urmările codului portocaliu de ninsori în Alba: 23.000 de gospodării fără energie electrică, drumuri blocate, copaci căzuți pe carosabil

Mii de gospodării din Alba sunt fără curent ca urmare a codului portocaliu de ninsori abundente. Mai multe drumuri au fost blocate, iar în diferite zone au fost semnalați arbori căzuți pe carosabil.

Ca urmare a avertizării de Cod Portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până în data de 03.01.2025, ora 10.00, la nivelul ISU Alba a fost dispusă activarea Grupei Operative.

​Pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență, în cadrul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) activează, alături de pompierii militari, reprezentanți ai SDN Alba, DJ Alba , DEER Alba și DSP Alba.

​Până la ora 05.00, situația operativă la nivelul județului Alba se prezintă astfel:

Situația alimentării cu energie electrică

​Din cauza fenomenelor meteo adverse, la ora 05:00, din informațiile primite de la DEER – sucursala Alba, aproximativ 23.000 de utilizatori erau nealimentați de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Au fost raportate probleme în 6 locații principale, unde operatorul de distribuție cu energie electrică intervine pentru remediere.

​Intervenții în zona de COD PORTOCALIU (Zona Montană)

​- Gârda de Sus (DC 260): Aproximativ 10-12 autoturisme rămase blocate în zona satului Munună. Situația a fost soluționată de autoritățile locale.

​- Arieșeni: Un echipaj al distribuitorului de energie electrică a rămas blocat în zăpadă; deblocat de autoritățile locale.

​- Vadu Moților (Sat Botești): Turiști blocați cu mașina în zăpadă; intervenție finalizată cu succes de autoritățile locale.

​- Vidra & Gârda de Sus: Intervenții pentru copaci căzuți peste rețeaua electrică și cabluri căzute pe proprietăți private.

​Intervenții în restul județului

* ​​Aiud (Str. Axente Sever): Pompierii militari din cadrul Detașamentului Aiud intervin cu o autospecială (APIC) și 2 cadre pentru degajarea unui arbore căzut peste un autoturism. Din fericire, nu sunt victime.

* ​Sebeș (Str. Luncii): S-au raportat scântei la cablurile electrice; situația a fost transmisă operatorului de energie.

* ​Hăpria – Berghin (DJ 107): Grupul de 7 autoturisme blocate a fost deblocat cu succes.

* ​Șona & Livezile: Cabluri electrice și copaci căzuți pe carosabil, sesizări transmise spre soluționare către SVSU și DEER.

* ​Alba Iulia & Ocna Mureș: Numeroase sesizări privind cabluri electrice căzute pe partea carosabilă sau proprietăți private.

​Pompierii militari din cadrul ISU Alba rămân la datorie 24/7 si totodată rugăm cetățenii să evite deplasările pe drumurile afectate dacă nu sunt strict necesare și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă

​Informații despre modul de comportare in situații de urgență pot fi obținute prin aplicația DSU și pe platforma fiipregatit.ro.

