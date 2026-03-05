Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie 2026. Anunțul Ministerului Educației

Ministerul Educației va oferi, până la vară, 39.000 de burse sociale pentru anumiți studenții. Tinerii vor primi un ajutor de 925 de lei pe lună.

Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie 2026, a anunțat luni Ministerul Educației și Cercetării.

Instituția a lansat un nou apel destinat universităților de stat civile acreditate, în vederea acordării de burselor pentru studenți.

Măsura are ca obiectiv prevenirea și reducerea abandonului universitar, prin sprijin financiar direct acordat studenților aflați în situații de risc socio-economic.

Apelul este lansat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Universitățile selectate vor putea acorda burse sociale în cuantum de 925 de lei pe lună, în perioada ianuarie–iulie 2026, din bugetul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”.

Aplicațiile vor fi transmise exclusiv în format electronic, până la data de 6 martie 2026, ora 16:00. Detaliile complete privind condițiile de eligibilitate și procedura de depunere sunt disponibile în linkul pus la dispoziție de instituție.

Apelul vizează implementarea activității A6 – „Acordarea de burse sociale studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate”, în cadrul proiectului cu cod SMIS 322473, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI