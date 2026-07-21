21-23 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic
Până joi, 23 iulie 2026, județul Alba va fi, la fel ca alte zone din România, sub incidența unor avertizări meteo Cod Galben de vijelii.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 21 iulie, ora 22 – 22 iulie, ora 09
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului
Zone afectate: Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei local în Carpații Meridionali și de Curbură
În intervalul menționat, în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 09 – 23 iulie, ora 03
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali
În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).
Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine canicula. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine canicula. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată România va traversa două etape meteorologice distincte în următoarele patru săptămâni. După un debut de perioadă mai rece decât normalul și cu ploi mai abundente în sud-est, temperaturile […]
Refugiații continuă să bată la poarta României: Peste 380 de cereri de protecție internațională în primele șase luni din 2026. Câți sunt din Ucraina
Refugiații continuă să bată la poarta României: Peste 380 de cereri de protecție internațională în primele șase luni din 2026. Câți sunt din Ucraina România a înregistrat peste 380 de cereri pentru acordarea unei forme de protecție internațională de la începutul anului și până la 7 iulie, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări […]
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie Circulația rutieră pe autostrada A1, sensul Sibiu-Sebeș va fi închis temporar, în noaptea de luni spre marți, au anunțat reprezentanții DRDP Brașov. În noaptea de luni (20.07.2026) spre marți (21.07.2026) între orele 00:00 și 02:00 se va închide circulația […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
21-23 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic Până joi, 23 iulie 2026, județul...
Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine canicula. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom
Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom Un accident rutier a...
Foto | Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba
Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba Rareș...
Curier Județean
20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului
Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului Chiar dacă este vacanță, studenții Universității...
Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești
Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești Un incendiu s-a...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...