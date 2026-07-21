21-23 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic

Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic

Până joi, 23 iulie 2026, județul Alba va fi, la fel ca alte zone din România, sub incidența unor avertizări meteo Cod Galben de vijelii.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 iulie, ora 22 – 22 iulie, ora 09

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului

Zone afectate: Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei local în Carpații Meridionali și de Curbură

În intervalul menționat, în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 iulie, ora 09 – 23 iulie, ora 03

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali

În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)