Admitere liceu 2027: Școlile vor putea organiza concurs de admitere pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Cine poate susține examenul separat și cum se va desfășura
Elevii din România care încep clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027 vor fi prima generație care va putea participa la un examen separat de admitere la liceu, conform prevederilor din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Măsura se va aplica în vara anului 2027 și oferă liceelor posibilitatea de a organiza concurs de admitere pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile.
Concursul nu va fi obligatoriu nici pentru unitățile de învățământ, nici pentru elevi. Cei care aleg să nu participe sau nu sunt admiși vor intra ulterior în procedura obișnuită de repartizare computerizată, pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională.
Potrivit Legii învățământului preuniversitar, noile reguli se aplică elevilor care au început clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 și care vor termina gimnaziul în vara lui 2027.
După susținerea Evaluării Naționale, absolvenții clasei a VIII-a vor avea două variante. Prima este înscrierea la concursul organizat de liceele care decid să folosească această procedură pentru maximum 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare. A doua este participarea directă la repartizarea computerizată, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile completate.
Legea prevede, de asemenea, că până la 10% dintre locuri sunt rezervate, prin repartizare computerizată, elevilor cu cerințe educaționale speciale, dizabilități și celor de etnie romă, în condițiile stabilite de legislație.
Cum va fi organizat concursul
Calendarul examenului va fi aprobat anual prin ordin al ministrului Educației. Fiecare liceu care decide să organizeze admitere separată va trebui să publice, încă de la începutul anului școlar, regulamentul, criteriile de selecție și disciplinele la care se vor susține probele.
Concursul va cuprinde două probe, alese în funcție de profilul sau specializarea pentru care candidează elevii. Deși disciplinele sunt stabilite de fiecare liceu, subiectele vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și vor fi identice la nivel național.
La examen se vor putea înscrie doar elevii care au obținut minimum nota 5 la fiecare probă din cadrul Evaluării Naționale. Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor disponibile, cu condiția ca fiecare probă a concursului să fie promovată cu cel puțin nota 5.
Elevii care nu obțin un loc prin acest concurs nu pierd șansa de a intra la liceu, deoarece vor participa ulterior la repartizarea computerizată, alături de ceilalți candidați.
Măsura a provocat numeroase controverse
Introducerea examenului suplimentar de admitere a fost intens dezbătută încă din perioada elaborării noii legi a educației. Reprezentanți ai elevilor, ai părinților și ai unor partide politice au susținut că această schimbare ar putea pune o presiune suplimentară asupra copiilor și ar putea stimula și mai mult fenomenul meditațiilor.
În schimb, susținătorii măsurii consideră că examenul oferă o șansă suplimentară elevilor foarte bine pregătiți pentru anumite profiluri și permite liceelor să își selecteze candidații în funcție de specificul specializărilor.
Fostul ministru al Educației Daniel David declara că un astfel de concurs poate reprezenta o oportunitate pentru elevii care au avut un rezultat sub așteptări la Evaluarea Națională, dar care au cunoștințe solide în domeniile specifice profilului pentru care candidează.
În forma finală a legii, procentul maxim de locuri pentru care poate fi organizat concursul de admitere a fost stabilit la 50%. Inițial, în primele variante ale proiectului legislativ, se propusese ca examenul să se desfășoare pentru până la 90% dintre locurile colegiilor naționale, însă procentul a fost redus succesiv în urma dezbaterilor publice.
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