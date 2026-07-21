CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge și trombocite: Doi pacienți tineri au nevoie urgent de sânge și trombocite, grupa A pozitiv sau A negativ
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge și trombocite: Doi pacienți tineri au nevoie urgent de sânge și trombocite, grupa A pozitiv sau A negativ
Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a făcut marți, 21 iulie 2026, un apel urgent pentru donare de sânge și trombocite.
„Doi pacienți tineri, cu stare septică și politraumatism, au nevoie urgent de sânge și trombocite, grupa A pozitiv sau A negativ.
Vă rugăm frumos să-i ajutați! Dacă medicamentele pot fi mai ușor de procurat și au valabilitate lungă, în schimb sângele trebuie donat de persoane sănătoase, iar valabilitatea acestuia este scurtă.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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