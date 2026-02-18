Peste 2 milioane de lei pentru construirea și punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice într-un oraș de munte din Alba: Va acoperi consumul propriu de energie electrică al localității
Peste 2 milioane de lei pentru construirea și punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice într-un oraș de munte din Alba
Primăria Abrud a lansat, marți, 17 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucărilor de de construire și punere în funcțiune a unei centrale fotovoltaice care va acoperi consumul de energie electrică al localității de munte din Alba.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de peste 2 milioane de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 9 martie 2026.
Lucrările și serviciile prevăzute în contractul propus sunt:
A. Lucrări de Construcții și Instalații •Amenajarea și Securizarea Perimetrului: Realizarea împrejmuirii cu gard din sârmă și montarea porții de acces auto (5 m). •Infrastructură și Montaj Echipamente: * Instalarea structurilor de susținere și montajul celor 756 panouri fotovoltaice. -Instalarea sistemului de conversie format din 5 invertoare de putere (4 x 100kW și 1 x 50kW) și a tablourilor electrice aferente. -Execuția sistemului de iluminat exterior prin montarea stâlpilor metalici dedicați. •Infrastructură Electrică și Protecție: * Realizarea tuturor conexiunilor electrice, a prizei de pământ și a sistemului de protecție împotriva trăsnetului (paratrăsnet). -Lucrări de racordare la rețeaua de distribuție prin postul de transformare existent (PTAB 20/0,4kV, 800kVA).
B. Servicii Conexe și Punere în Funcțiune •Configurare și Integrare: Parametrizarea invertoarelor și stabilirea conexiunilor de telecomunicații pentru integrarea în sistemul de management al producției. •Monitorizare: Implementarea sistemului de monitorizare a C.E.F. pentru urmărirea indicatorilor de performanță în timp real. •Testare și Verificare: Efectuarea probelor de funcționare, a testelor de performanță și a tuturor verificărilor impuse de normele calității în construcții. •Instruire și Documentare: Realizarea instructajului tehnic pentru personalul beneficiarului privind exploatarea și mentenanța sistemului, precum și predarea Cărții Tehnice a construcției. C. Responsabilități Administrative și Logistice •Obținere Avize: Derularea demersurilor necesare pentru obținerea Certificatului de Racordare, inclusiv plata texelor necesare obtineriicertificatului de racordare •Organizarea Execuției: Asigurarea fluxului logistic (transport, manipulare), a organizării de șantier și a menținerii igienei acestuia până la recepția finală. •Managementul Calității: Întocmirea și respectarea graficelor de execuție, a planului de control al calității și documentarea tuturor testelor de material.
„Acesta este un proiect foarte important pentru viitor și pentru gospodărirea eficientă a resurselor energetice. Banii economisiți pot fi redirecționați spre alte investiții importante ce au ca scop creșterea calității vieții locuitorilor.
Mulțumesc colegilor din primărie pentru munca depusă în realizarea acestui proiect pe care vreau să îl ducem sănătoși la bun sfârșit. Suntem pe drumul cel bun și continuăm proiectele de gestionare eficientă a resurselor financiare.”, declara primarul orașului Abrud, Radu Tuhuț, în aprilie 2025, în momentul semnării la Ministerul Energiei a contractului de finanțare pentru construirea centralei fotovoltaice.
