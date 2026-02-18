Curier Județean

Peste 2 milioane de lei pentru construirea și punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice într-un oraș de munte din Alba: Va acoperi consumul propriu de energie electrică al localității

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Peste 2 milioane de lei pentru construirea și punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice într-un oraș de munte din Alba

Primăria Abrud a lansat, marți, 17 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucărilor de de construire și punere în funcțiune a unei centrale fotovoltaice care va acoperi consumul de energie electrică al localității de munte din Alba.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de peste 2 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 9 martie 2026.

Lucrările și serviciile prevăzute în contractul propus sunt:

A. Lucrări de Construcții și Instalații •Amenajarea și Securizarea Perimetrului: Realizarea împrejmuirii cu gard din sârmă și montarea porții de acces auto (5 m). •Infrastructură și Montaj Echipamente: * Instalarea structurilor de susținere și montajul celor 756 panouri fotovoltaice. -Instalarea sistemului de conversie format din 5 invertoare de putere (4 x 100kW și 1 x 50kW) și a tablourilor electrice aferente. -Execuția sistemului de iluminat exterior prin montarea stâlpilor metalici dedicați. •Infrastructură Electrică și Protecție: * Realizarea tuturor conexiunilor electrice, a prizei de pământ și a sistemului de protecție împotriva trăsnetului (paratrăsnet). -Lucrări de racordare la rețeaua de distribuție prin postul de transformare existent (PTAB 20/0,4kV, 800kVA).

B. Servicii Conexe și Punere în Funcțiune •Configurare și Integrare: Parametrizarea invertoarelor și stabilirea conexiunilor de telecomunicații pentru integrarea în sistemul de management al producției. •Monitorizare: Implementarea sistemului de monitorizare a C.E.F. pentru urmărirea indicatorilor de performanță în timp real. •Testare și Verificare: Efectuarea probelor de funcționare, a testelor de performanță și a tuturor verificărilor impuse de normele calității în construcții. •Instruire și Documentare: Realizarea instructajului tehnic pentru personalul beneficiarului privind exploatarea și mentenanța sistemului, precum și predarea Cărții Tehnice a construcției. C. Responsabilități Administrative și Logistice •Obținere Avize: Derularea demersurilor necesare pentru obținerea Certificatului de Racordare, inclusiv plata texelor necesare obtineriicertificatului de racordare •Organizarea Execuției: Asigurarea fluxului logistic (transport, manipulare), a organizării de șantier și a menținerii igienei acestuia până la recepția finală. •Managementul Calității: Întocmirea și respectarea graficelor de execuție, a planului de control al calității și documentarea tuturor testelor de material.

„Acesta este un proiect foarte important pentru viitor și pentru gospodărirea eficientă a resurselor energetice. Banii economisiți pot fi redirecționați spre alte investiții importante ce au ca scop creșterea calității vieții locuitorilor.

Mulțumesc colegilor din primărie pentru munca depusă în realizarea acestui proiect pe care vreau să îl ducem sănătoși la bun sfârșit. Suntem pe drumul cel bun și continuăm proiectele de gestionare eficientă a resurselor financiare.”, declara primarul orașului Abrud, Radu Tuhuț, în aprilie 2025, în momentul semnării la Ministerul Energiei a contractului de finanțare pentru construirea centralei fotovoltaice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 martie 2026 | Prima ediție a Balului Caritabil Maltez, la Blaj: Eveniment pentru sprijinirea activităților educaționale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități. Cum se fac înscrieri și rezervări

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 24 de minute

în

18 februarie 2026

De

Prima ediție a Balului Caritabil Maltez, la Blaj: Eveniment pentru sprijinirea activităților educaționale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități Serviciul de Ajutor Maltez Filiala Blaj va organiza prima ediția a Balului Caritabil Maltez.  Este vorba de un eveniment special organizat pentru sprijinirea activităților educaționale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități, beneficiari ai celor două centre […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Magie, emoție și aplauze la scenă deschisă la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Concert extraordinar de muzică de cameră susținut de elevii liceului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 februarie 2026

De

Magie, emoție și aplauze la scenă deschisă la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Concert extraordinar de muzică de cameră susținut de elevii liceului Sala festivă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a devenit neîncăpătoare, marți, 17 februarie 2026, la concertul de muzică de cameră susținut de elevii liceului, sub […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Andrei Liviu Cârja, noul șef al Secției Drumuri Naționale Alba: Fostul director a ieșit la pensie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 februarie 2026

De

FOTO | Andrei Liviu Cârja, noul șef al Secției Drumuri Naționale Alba: Fostul director a ieșit la pensie Inginerul Andrei Liviu Cârja (37 de ani) este noul șef la Secția Drumuri Naționale (SDN) Alba din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj. El a preluat postul ocupat anterior de Liviu Hondola.  Fostul șef […]

Citește mai mult