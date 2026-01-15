Politică Administrație

Peste 19,2 milioane de lei vor fi investiți în renovarea energetică a blocurilor din Alba Iulia: Două noi proiecte admise pentru etapa de contractare

Municipiul Alba Iulia continuă investițiile în dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții locuitorilor. Două proiecte importante de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în valoare totală de peste 19,2 milioane lei, au fost admise pentru etapa de contractare, după finalizarea cu succes a evaluării tehnice și financiare, a anunțat, joi, 15 ianuarie 2026, primarul Gabriel Pleșa.

Potrivit edilului, proiectele, depuse în februarie 2025, sunt: „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 26-27 și Bloc G80” și „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2”.

Obiectivul general al acestor investiții îl reprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia. Municipalitatea și-a asumat, prin aderarea la Convenția Primarilor, reducerea emisiilor de CO₂ cu cel puțin 40% până în anul 2030, obiectiv care poate fi atins prin implementarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE).

Măsurile propuse vizează contribuie direct la: îmbunătățirea calității vieții și a mediului, dezvoltarea urbană durabilă, creșterea securității energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Inițiativa este în deplină concordanță cu Strategia Energetică a României 2019–2030, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021–2030 și strategiile regionale, naționale și europene privind eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice.

Pentru proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 26-27 si Bloc G80” valoarea totală este de 10.378.692,57 lei. Valoarea totală eligibila este de 7.448.072,29 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 7.299.110,83 lei (98%), valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 148.961, 46 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 2.930.620,28 lei.

Pentru proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2” valoarea totală este de 8.845.579,66 lei. Valoarea totală eligibila: 7.000.791,49 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 6.860.775,65 lei (98%), valoare cofinanțare eligibilă beneficiar de 140.015,84 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 1.844.788, 17 lei.

Proiectele sunt finanțate în cadrul apelului PRC/165/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25 – Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

