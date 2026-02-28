Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor cu energia electrică pe plan local

Primăria Daia Română a lansat, în 20 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice pentru producție proprie în comuna Daia Română, județul Alba”.

Valoarea contractului propus este de 1.806.154 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 12 martie 2026.

Comuna Daia Română îşi propune să îşi eficientizeze cheltuielile cu energia electrică consumată în cadrul comunei de către şcoli, grădiniţe și căminul cultural şi pentru iluminatul public, prin instalarea unui sistem fotovoltaic pentru acoperirea parţială a consumului de energie electrică.

Parcul Fotovoltaic se va amplasa în localitatea Daia Română, pe un teren care are o suprafaţă totală de 4.584 mp.

Obiectivul general al proiectului este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară, prin achiziţia de utilaje şi echipamente necesare înfiinţării unui parc fotovoltaic de 399,85 kW.

SOLUȚIA TEHNICĂ:

Datele de producție ale panourilor: – puterea maximă produsă 399,85 kW; – factorul de putere cos φ: 1 – tensiunea de utilizare: 400 V ± 10 %

Panourile fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, de 550W care să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de aproximativ 399,85 kW și suprafața disponibilă pe sol.

Invertoarele sistemului fotovoltaic Se vor monta 4 invertoare trifazice, cu o putere de 100 kW și cu o eficiență de până la 98% (conf. cu cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 actualizat).

Ieșirea din invertoare va fi centralizată într-un tablou electric, iar plecarea va fi conectată la rețeaua electrica de distributie.

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate.

Legătura dintre invertoare și punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de distribuție, se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput.

Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital ce monitorizează principalii parametrii de rețea (tensiune, frecvență, sincronism, fazare, lipsă fază sau nul).

