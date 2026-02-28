Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor cu energia electrică pe plan local
Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor cu energia electrică pe plan local
Primăria Daia Română a lansat, în 20 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice pentru producție proprie în comuna Daia Română, județul Alba”.
Valoarea contractului propus este de 1.806.154 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 12 martie 2026.
Comuna Daia Română îşi propune să îşi eficientizeze cheltuielile cu energia electrică consumată în cadrul comunei de către şcoli, grădiniţe și căminul cultural şi pentru iluminatul public, prin instalarea unui sistem fotovoltaic pentru acoperirea parţială a consumului de energie electrică.
Parcul Fotovoltaic se va amplasa în localitatea Daia Română, pe un teren care are o suprafaţă totală de 4.584 mp.
Obiectivul general al proiectului este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară, prin achiziţia de utilaje şi echipamente necesare înfiinţării unui parc fotovoltaic de 399,85 kW.
SOLUȚIA TEHNICĂ:
Datele de producție ale panourilor: – puterea maximă produsă 399,85 kW; – factorul de putere cos φ: 1 – tensiunea de utilizare: 400 V ± 10 %
Panourile fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, de 550W care să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de aproximativ 399,85 kW și suprafața disponibilă pe sol.
Invertoarele sistemului fotovoltaic Se vor monta 4 invertoare trifazice, cu o putere de 100 kW și cu o eficiență de până la 98% (conf. cu cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 actualizat).
Ieșirea din invertoare va fi centralizată într-un tablou electric, iar plecarea va fi conectată la rețeaua electrica de distributie.
Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate.
Legătura dintre invertoare și punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de distribuție, se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput.
Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital ce monitorizează principalii parametrii de rețea (tensiune, frecvență, sincronism, fazare, lipsă fază sau nul).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea
Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea Un tânăr de 27 de ani, din Zalău, a fost recuperat, sâmbătă după-amiaza, de jandarmii montani din Alba, după ce a ieșit cu placa de snowboard în […]
VIDEO | Peste 20 de echipe de elevi din țară participă la concursul de robotică de la Alba Iulia, Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE
Peste 20 de echipe de elevi din țară participă la concursul de robotică de la Alba Iulia, Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE În perioada 28 februarie – 1 martie 2026, Mercure Events din Alba Iulia găzduiește Regionala Centru a competiției FIRST Tech Challenge România 2026 – DECODE, un eveniment dedicat educației STEM, […]
ASTĂZI | ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități
ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități Reprezentanții ISU Alba, alături de voluntari și personal UPU-SMURD, sunt prezenți astăzi, 28 februarie 2026, la Carolina Mall, unde organizează o serie de activități dedicate Săptămânii Protecției Civile. Evenimentul este deschis publicului și are ca scop informarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi bănci de lapte matern în 3 orașe din România: În ce stadii sunt proiectele
Noi bănci de lapte matern în 3 orașe din România: În ce stadii sunt proiectele 3 noi bănci de lapte...
La ce pericole se expun turiștii dacă aleg să părăsească pârtiile amenajate: Recomandările salvamontiștilor
La ce pericole se expun turiștii dacă aleg să părăsească pârtiile amenajate: Recomandările salvamontiștilor Stratul nou de zăpadă reprezintă o...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență
ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut...
VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de...
Curier Județean
Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor cu energia electrică pe plan local
Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor...
VIDEO | Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea
Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie: Crișan s-a spânzurat iar Horea și Cloșca au fost uciși prin lovituri sângeroase
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie 1785 – răstignirea lui Horea și Cloșca pe roată Crișan s-a spânzurat în...
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Ziua Protecţiei Civile...