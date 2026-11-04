19 decembrie 2026 | „Chirilă Christmas Show”: Spectacol-eveniment de dans, la Alba Iulia, în pragul sărbătorilor de iarnă

„Chirilă Christmas Show”: Spectacol-eveniment de dans, la Alba Iulia, în pragul sărbătorilor de iarnă 2026

Alba Iulia se pregătește să intre în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă printr-un spectacol special de dans, emoție și eleganță. „Chirila Christmas Show”, un eveniment dedicat artei dansului și bucuriei Crăciunului, va avea loc în data de 19 decembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de Școala de Dans Chirila și Asociația Bucuria Dansului, două organizații care promovează dansul, creativitatea și educația artistică în rândul copiilor și tinerilor.

Sub semnul magiei Crăciunului, spectacolul promite să aducă pe scenă momente artistice deosebite, coregrafii spectaculoase și multă energie, într-o atmosferă de sărbătoare. Publicul va avea ocazia să urmărească evoluțiile celor nouă grupe de copii, alături de invitați speciali, într-un program artistic diversificat.

Spectacolul va reuni mai multe stiluri de dans și expresie scenică, printre care dans contemporan, acrodance, dans artistic, dans etnic și flashmob, oferind spectatorilor o experiență dinamică și plină de culoare.

Prin acest eveniment, organizatorii își propun să pună în valoare talentul, munca și pasiunea tinerilor dansatori, dar și să transmită publicului emoția și bucuria specifice sărbătorilor de iarnă.

„Chirilă Christmas Show” se anunță a fi o întâlnire specială între artă, muzică, mișcare și spiritul Crăciunului, un prilej de a celebra talentul copiilor și frumusețea dansului.

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