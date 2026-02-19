Peste 150 de elevi și preșcolari din comuna Sântimbru vor beneficia de programul „Masa Sănătoasă”. Ce meniuri vor primi

Un număr total de 155 de elevi și preșcolari din comuna Sântimbru vor beneficia de programul ,,Masa Sănătoasă”.

Prin acest program, se acordă un suport alimentar, constând într-o masă caldă în regim catering, pentru preşcolarii şi elevii care frecventează cursurile unităţilor de învăţământ selectate.

Şcoala Gimnazială „loan de Hunedoara” se află printre beneficiarii programului, urmând ca, după încheierea contractului de achiziție publică, preşcolarii şi elevii care frecventează cursurile, să beneficieze de o masă caldă în regim catering, servit în cadrul instituției de învăţământ, meniu pregătit şi livrat de un furnizor autorizat, cu respectarea normelor legale aplicabile.

Numărul beneficiarilor şi locul de livrare a meniurilor (masă caldă în regim catering) este:

Scoala Primară Sântimbru Fabrică: 42 de beneficiari

Școala Primară Coșlariu: 31 de beneficiari

Școala Primară Galțiu: 46 beneficiari

Grădinița cu Program Normal Sântimbru: 11 beneficiari

Grădinița cu Program Normal Sânmbru Fabrică: 13 beneficiari

Grădinița cu Program Normal Totoi: 12 beneficiari

Total: 155 beneficiari

Valoarea maximă estimată a unui meniu de masă caldă nu va depăși 14,86 lei, fără TVA, respectiv 16,50 lei TVA inclus. Valoarea estimată cuprinde preţul produselor, a cheltuielilor de transport, ambalare, marcare, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

Valoare totală estimată a contractului, cuprinzând şi valoarea opțiunii de prelungire a contractului 393.864,30 lei, fără TVA.

Masa caldă livrată în regim catering pentru preşcolarii şi elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea hranei în regim propriu se serveşte în sala de clasă sau într-un alt spaţiu amenajat în acest scop, cu respectarea prevederilor legale privind igiena siguranţa alimentelor.

Meniurile pot include, cu titlu orientativ, preparate precum:

legume cu piept de pui sau carne slabă de porc/vită, preparate termic adecvat;

mâncare de mazăre cu carne slabă;

pilaf cu legume și carne de pasăre;

piure de legume cu carne slabă la cuptor;

ghiveci de legume cu carne slabă;

orez cu legume și carne slabă la cuptor;

sufleuri de legume cu brânză, preparate la cuptor;

preparate pe bază de ou (omletă la cuptor), cu adaos de legume.

