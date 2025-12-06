Peste 150 de elevi olimpici și profesorii lor, premiați cu aproape 4,5 milioane de lei. Printre rezultatele lor se numără 16 medalii de aur la olimpiade internaționale și balcanice

Ministerul Educației anunță că 157 de elevi olimpici din 72 de școli și licee, împreună cu 179 de profesori care i-au pregătit, au fost premiați pentru performanțele obținute în 35 de olimpiade regionale și internaționale, cu un total de 206 medalii. Valoarea totală a premiilor este de 4.454.000 de lei.

Ceremonia a avut loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 10:00, la Palatul Copiilor din București. Au fost recompensați atât elevii, cât și profesorii și unitățile de învățământ, premiile pentru școli fiind destinate dotării disciplinelor la care s-au obținut performanțe.

Premiile pentru elevi au variat între:

* 20.000 lei – premiul I absolut (punctaj maxim)

* 15.000 lei – premiul I / medalie de aur

* 12.500 lei – premiul al II-lea / medalie de argint

* 10.000 lei – premiul al III-lea / medalie de bronz

* 6.000 lei – mențiune

Pentru competițiile regionale și balcanice, premiile sunt mai mici, între 3.000 și 10.000 de lei, în funcție de poziția obținută.

Ministerul Educației subliniază că anul 2025 a adus performanțe istorice pentru România la matematică, informatică și astronomie, cu 16 medalii de aur (dintre care 4 absolut) la olimpiade internaționale și balcanice. Dintre cei 157 de elevi, unii au obținut mai multe distincții: 1 elev – șase premii, 5 elevi – câte patru premii, 5 elevi – câte trei, iar 19 elevi – câte două distincții.

Profesorii primesc un stimulent financiar egal cu cel mai mare premiu obținut de elevul pregătit, împărțit în părți egale dacă sunt mai mulți profesori. Unitățile de învățământ primesc premiile elevilor pentru dotări educaționale, cu prioritate către disciplinele unde s-au obținut performanțe.

Fondul total alocat pentru premiile olimpicilor este de peste 4,45 milioane de lei.

Pe fondul măsurilor fiscal-bugetare, bursa lunară de excelență I și II a fost eliminată, ministrul Educației argumentând că elevii olimpici își pot susține singuri performanțele prin premiile obținute la olimpiade internaționale.

