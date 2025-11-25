FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară

13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară

A rămas mai puțin de o săptămână până la Ziua Națională a României, 1 Decembrie, iar elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia se pregătesc intens pentru ceremoniile dedicate acestui moment, atât la Alba Iulia, dar și la București.

La fel ca și anii trecuți, elevii claselor a XI-a sunt implicați în această misiune de mare importanță.

13 elevi ai colegiului militar din Alba Iulia se află în această perioadă la București, unde se antrenează, alături de colegi de la celelalte colegii militare, militari de la toate categoriile de forțe ale Armatei și din celelalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pentru Parada Națională Militară.

Acasă, la Alba Iulia, colegii lor de an se pregătesc alături de cadrele militare de la companie, pentru manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a României, care vor avea loc în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.

FOTO: elev fruntaș Sebastian Trif/arhivă personală

