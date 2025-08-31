Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut: Achiziții în curs
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut
Primăria Cut a lansat, miercuri, 27 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a echipamentelor necesare pentru realizarea unei platforme de servicii online funcționale la nivelul administrației locale.
Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management local în comuna Cut”, finanțat prin PNRR.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.336.405 lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 6 octombrie 2025.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
