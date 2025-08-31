Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut: Achiziții în curs

Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut

Primăria Cut a lansat, miercuri, 27 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a echipamentelor necesare pentru realizarea unei platforme de servicii online funcționale la nivelul administrației locale.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management local în comuna Cut”, finanțat prin PNRR.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.336.405 lei, fără TVA.

Achiziția vizează mașini de procesare a datelor (hardware), c omputere portabile, c omputer de birou, t erminale informatice, i mprimante și trasatoare, e chipament de rețea, s ervicii de programare și de consultanță software și s ervicii de dezvoltare de software pentru baze de date și operare.

Data limită pentru primirea ofertelor este 6 octombrie 2025.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI