Peste 10.000 de cazuri noi de gripă într-o săptămână în România. Avertismentul transmis de specialiști pentru 2026: ,,Va trece pragul de 20.000 de cazuri noi pe săptămână”

Numărul noilor îmbolnăviri de gripă a înregistrat o creștere îngrijorătoare în ultima săptămână, depășind pragul de 10.000 de cazuri, chiar în timpul Sărbătorilor de iarnă. Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai gravă în 2026.

Datele confirmă ultima prognoză că vom depăși 10.000 de cazuri noi pe săptămână chiar în perioada sărbătorilor.

„Valoarea de 11.174 cazuri noi înregistrate săptămâna trecută depășește deja maximele sezoanelor 2022 și 2023 și reprezintă o creștere cu 96% față de săptămâna precedentă, o nouă dublare a numărului de cazuri de gripă în România de la o săptămână la alta. Media de creștere din ultimele 9 săptămâni ale acestui sezon gripal a ajuns la 88% pe săptămână, o rată de creștere fără precedent în istoria ultimilor 10 ani de epidemii de gripă.

Chiar dacă rata de creștere din această săptămână a scăzut la jumătate față de săptămâna trecută, este aproape o certitudine că vom depăși 15.000 de cazuri noi, cu mult peste maximul istoric al sezonului gripal de anul trecut, care s-a înregistrat abia la finalul lunii ianuarie. Aceasta înseamnă că, și la o scădere a ratei de creștere la 25% în ianuarie, maximul actualului val de gripă va trece pragul de 20.000 de cazuri noi pe săptămână în luna ianuarie. Urmează ca raportul de joi să confirme sau să infirme această prognoză (prin extrapolare simplă)”, a precizat medicul Octavian Jurma.

Reamintim că, Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat primul deces cauzat de gripă în acest sezon, pe fondul unei creșteri rapide a numărului de cazuri la nivel național. Specialiștii avertizează asupra unei posibile alerte epidemiologice, după trei săptămâni consecutive de activitate gripală intensă.

Potrivit datelor transmise de INSP, primul deces din acest sezon gripal este o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Aceasta suferea de afecțiuni medicale preexistente și nu era vaccinată antigripal, nefiind înregistrată în Registrul Electronic Național de Vaccinări. Cazul a fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3.

Autoritățile sanitare subliniază că vârsta înaintată și bolile cronice reprezintă factori majori de risc pentru evoluții severe ale gripei.

