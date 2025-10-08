Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional DACIAN FALL 2025

Transporturile militare pentru pregătirea exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025 vor continua până pe data de 20 octombrie.

Mai exact, este vorba despre 2400 de militari francezi care se alătură trupelor deja prezente în țara noastră, precum și de militarii români și aliați din structurile implicate în exercițiu care se îndreaptă către locațiile de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.

Pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, multe dintre deplasări au fost planificate pe timp de noapte.

În total 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate (Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania) se vor antrena împreună în cadrul DACIAN FALL, între 20 octombrie și 13 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă transmis de Armata României.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI