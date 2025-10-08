Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional
Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional DACIAN FALL 2025
Transporturile militare pentru pregătirea exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025 vor continua până pe data de 20 octombrie.
Mai exact, este vorba despre 2400 de militari francezi care se alătură trupelor deja prezente în țara noastră, precum și de militarii români și aliați din structurile implicate în exercițiu care se îndreaptă către locațiile de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.
Pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, multe dintre deplasări au fost planificate pe timp de noapte.
În total 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate (Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania) se vor antrena împreună în cadrul DACIAN FALL, între 20 octombrie și 13 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă transmis de Armata României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Circulația pe Transfăgărășan ÎNCHISĂ temporar pe sectorul Piscu Negru-Bâlea Cascadă: Iarnă în toată regula pe sectorul de altitudine al DN 7C
Circulația pe Transfăgărășan ÎNCHISĂ temporar pe sectorul Piscu Negru-Bâlea Cascadă Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN7C), a anunțat în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie 2025, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Din cauza condițiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 […]
Aurul, mai scump ca oricând: Creșteri rapide și recorduri istorice pe piața globală. Care este acum prețul
Aurul, mai scump ca oricând: Creșteri rapide și recorduri istorice pe piața globală. Care este acum prețul Prețul aurului a depășit luni pragul simbolic de 500 de lei pe gram, atingând un nou maxim istoric. Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), gramul de aur s-a scumpit cu 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, față […]
Bani în plus pentru salariați: Cât primesc angajații și ce schimbări aduce majorarea tichetelor culturale
Bani în plus pentru salariați: Ce schimbări aduce majorarea tichetelor culturale și cine poate beneficia de ele Românii care primesc tichete culturale de la angajator vor avea parte de o veste bună începând cu octombrie 2025. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere un proiect de ordin prin care valoarea tichetelor crește cu 20 de lei, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Circulația pe Transfăgărășan ÎNCHISĂ temporar pe sectorul Piscu Negru-Bâlea Cascadă: Iarnă în toată regula pe sectorul de altitudine al DN 7C
Circulația pe Transfăgărășan ÎNCHISĂ temporar pe sectorul Piscu Negru-Bâlea Cascadă Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN7C), a...
Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional
Deplasări masive de tehnică militară în România: Alba Iulia, pe harta exercițiului militar multinațional DACIAN FALL 2025 Transporturile militare pentru...
Știrea Zilei
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...
Curier Județean
Demersuri preliminare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia: Procedură de achiziție lansată
Demersuri pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia Primăria a anunțat, marți, 7 octombrie 2025,...
VIDEO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare: Investiție gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare Este foarte aproape momentul...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...