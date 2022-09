PERICOLE pe șoselele din Alba: Șoferi beți sau fără numere de înmatriculare, prinși de polițiștii din Alba

Paşi pentru digitalizarea României: Naşterile, înmatriculările auto, căsătoriile, ar trebui să fie online până la finalul anului viitor

Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, a dat mai multe detalii despre paşii care se fac pentru digitalizarea României. Acesta a dat ca exemplu proiectele de la Ministerul de Interne.

„Deşi noi suntem Ministerul Digitalizării, marile proiecte de digitalizare sunt la ministerele de linie. Ministerul de Interne se ocupă de digitalizarea evenimentelor de viaţă, cum spun ei. Naşteri, înmatriculări auto, căsătorii, divorţ. Toate aceste lucruri ar trebui să fie online până la finalul anului viitor, este calendarul asumat la nivel european.

Am convingerea că lucrurile sunt în calendarul stabilit”, a declarat ministrul Sebastian Burduja la DC NEWS.

Întrebat dacă poliţiştii se vor ocupa de digitalizare sau dacă asta se va întâmpla în colaborare cu Ministerul Digitalizării, liberalul a spus că „au echipe interne care se ocupă de zona IT. Noi ne-am oferit pe un proiect punctual, digitalizarea cazierului judiciar. Mi-am făcut un scop personal din a elimina cele 2,5 milioane de drumuri la secţiile de Poliţie Locală. Nu ştiu dacă v-aţi scos recent un cazier judiciar, că ne trebuie la orice. Am spus categoric că nu are sens să mergi cu buletinul, să completezi o cerere, să îţi pună CNP-ul un funcţionar în calculator, şi să îţi tipărească pe loc cazierul. Va fi online, dar nu depinde strict de ministerul nostru”.

Sursa: dcnews.ro