Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria

lot de file de somon marinat a fost retras de la vânzare în magazinele din țară după ce analizele au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Producătorul SC Ocean Fish SRL a anunțat, printr-un mesaj publicat pe site-ul ANSVSA, că este vorba despre produsul „File Somon Marinat 100 g”, lotul 17012026, cu termenul de valabilitate 17.01.2026 și codul EAN 594187210282.

Compania recomandă consumatorilor care au achiziționat produse din acest lot să nu le consume și să le returneze în magazinele SC Grand Food Distribution SRL (Good Market), de unde au fost cumpărate. Restituirea contravalorii se va face fără a fi necesar bonul fiscal.

Listerioza, boala provocată de bacteria depistată în produs, se manifestă prin simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale. Infecția poate fi periculoasă în special pentru femeile însărcinate și pentru persoanele cu un sistem imunitar slăbit.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI