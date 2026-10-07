Performanță rară: Doi tineri din Alba Iulia au depășit pragul de 100.000 de abonați pe YouTube în octombrie 2026. Dezvoltă și o agenție de media și marketing
Performanță rară: Doi tineri din Alba Iulia au depășit pragul de 100.000 de abonați pe YouTube în octombrie 2026. Dezvoltă și o agenție de media și marketing
La doar 17 ani Stângaciu Darius Andrei, elev la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, alături de Onuț Ștefan Marian, 16 ani, elev al Colegiului Economic ,,Dionisie Pop Marțian”, au bifat împreună o performanță rară în spațiul digital din Județul Alba.
Canalul acestora de YouTube, a depășit pragul de 100.000 abonați, devenind eligibili pentru distincția oficială Silver Play Button, acordată de platformă.
Succesul canalului acestora este pur și simplu rezultatul unei strategii stricte bazate pe algoritmul de retenție și crearea de conținut video scurt (YouTube Short-Form), potrivit celor doi. În ultimele 3 luni, proiectul a înregistrat cifre de audiență semnificative, având episoade cu sute de mii de vizionari pe zi și rate de retenție de peste 80%.
Totuși, din considerente de marketing cei doi au preferat să nu dezvăluie numele canalului de YouTube.
Recunoaștere în mediul antreprenorial al tinerilor
Recunoașterea lor în mediul antreprenorial de tineret a început în primăvara acestui an, când Andrei a obținut locul al treilea la faza județeană a Maratonului pentru Educație Antreprenorială organizat de CONAF, unde acesta alături de echipa lui formată din 4 tineri devotați ai Seminarului Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, au prezentat un plan de afaceri axat pe servicii media și marketing.
Implicarea lor în mediul de business local a trecut rapid la nivelul următor prin participarea la întâlnirile comunității de afaceri BNI (Business Network International), unde colaborează ulterior direct cu antreprenori și manageri din județul Alba.
Prin intermediul Andrew Creative Studio, Andrei oferă servicii de producție media și marketing, consultanță pe strategie de conținut scurt, promovare video concepută special pentru a genera vânzări și clienți noi afacerilor locale.
Portofoliul agenției include deja promovări pentru afaceri din sfera HoReCa și alte servicii din județ.
,,O dovadă clară că înțelegem exact cum funcționează atenția publicului în această generație”
,,Atingerea pragului de 100.000 de abonați nu este doar un număr pe ecran, ci pur și simplu o dovadă clară că înțelegem exact cum funcționează atenția publicului în această generație. Obiectivul nostru la Andrew Creative Studio este de a scala (n.r. a crește) afacerile clienților noștri prin crearea conținutului foto/video pe rețelele de socializare, iar mai apoi aceștia să obțină rezultate măsurabile. Fie că vorbim de firme la început de drum sau de afaceri consolidate care au nevoie de un plus de imagine cinematografică, livrăm conținutul adaptat cerințelor pieței actuale”, a explicat Andrei Darius Stângaciu, CEO & Founder al Andrew Creative Studio.
,,Am testat foarte multe lucruri până să înțeleg cu adevărat cum funcționează algoritmul”
„Atingerea pragului de 100.000 de abonați nu este doar un număr pe ecran, ci rezultatul a nenumărate încercări, canale eșuate, greșeli în diferite afaceri și lecții învățate pe parcurs.
Am testat foarte multe lucruri până să înțeleg cu adevărat cum funcționează algoritmul și ce îi face pe oameni să se oprească din scroll și să urmărească un conținut până la capăt. Acesta este doar primul canal care a ajuns la 100.000 de abonați și sunt convins că vor urma și altele.
Nu a fost ușor să combin această activitate cu școala, mai ales că îmi doresc să păstrez rezultate foarte bune la învățătură, dar și cu faptul că sunt activ din punct de vedere sportiv. A fost nevoie de multă disciplină, organizare și consecvență pentru a le putea face pe toate în același timp.
Majoritatea adolescenților din ziua de astăzi petrec timp pe TikTok și pe alte platforme, consumând conținut. Eu am ales să fiu de cealaltă parte a ecranului: să creez conținut, să învăț din fiecare videoclip și să transform timpul petrecut online într-o oportunitate de a construi ceva. Pentru mine, cei 100.000 de abonați reprezintă doar începutul.”, a povestit Onuț Ștefan Marian
Număr de contact: 0770258770 – Andrei Darius Stângaciu
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