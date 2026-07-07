FOTO | Andreea Ilie, absolventă a Colegiului Național ,,Lucian Blaga” din Sebeș, cea mai mare medie la Bacalaureat 2026 în Alba. Vrea să studieze Automatică și Calculatoare la Cluj-Napoca

Andreea Ilie, absolventă a Colegiului Național ,,Lucian Blaga” din Sebeș, cea mai mare medie la Bacalaureat 2026 în Alba. Vrea să studieze Automatică și Calculatoare la Cluj-Napoca

Andreea Ilie, absolventă a Colegiului Național ,,Lucian Blaga” din Sebeș, a obținut cea mai mare medie la examenul de bacalaureat 2026 din județul Alba, respectiv 9.96.

Tânăra a absolvit profilul matematică-informatică în cadrul Colegiului Național ,,Lucian Blaga” Sebeș cu media 9,83. La examenul maturității a obținut nota 9,90 la proba de limba și literatura română, și 10 curat la matematică și informatică.

Andreea spune că pentru examenul de Bacalaureat s-a pregătit atât singură, dar a luat și meditații, iar subiectele de anul acesta i s-au părut destul de accesibile: ,,Am fost suprinsă că la română am avut poezie, nu m-am așteptat. La română mi s-a părut cel mai greu”, a declarat absolventa pentru ziarulunirea.ro.

Andreea își dorește să urmeze mai departe cursurile Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, la care este deja intrată.

Colegilor mai tineri, tânăra le transmite ,,să muncească, și să lupte pentru visurile lor, să aibă încredere în ei pentru că o să reușească. Dacă muncesc vor avea și rezultate foarte bune”.

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