Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia de transport gratuit sau redus și în anul 2026
Pensionarii români, veteranii și văduvele de război ar putea continua să beneficieze de bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și după 31 decembrie 2025, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. Documentul propune prelungirea acestor facilități până la finalul anului 2026, în condițiile în care legislația actuală prevede încetarea lor la sfârșitul anului viitor.
„Neadoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ va conduce la imposibilitatea asigurării facilităților la transport pentru beneficiari”, se arată în nota de fundamentare a proiectului publicat pe 28 octombrie pe site-ul ministerului.
În prezent, pensionarii primesc tichete sau taloane speciale eliberate de casele de pensii, care pot fi folosite la operatorii de transport feroviar și rutier autorizați. Veteranii și văduvele de război beneficiază de bilete gratuite, iar pensionarii au reduceri de 50% pentru transportul intern.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii colaborează în prezent cu alte instituții pentru a identifica o variantă electronică de verificare a călătoriilor, care ar putea simplifica sistemul începând cu 2026.
Inițial, autoritățile au avut în vedere utilizarea cardului național de sănătate pentru stocarea datelor privind călătoriile, însă proiectul nu a putut fi pus în practică din mai multe motive: lipsa unei partiții dedicate pentru transport, faptul că nu toți beneficiarii dețin un card de sănătate și absența infrastructurii tehnice necesare.
Prelungirea acestor facilități este considerată esențială pentru numeroși vârstnici și veterani, care depind de ele pentru a se deplasa în interiorul țării. În același timp, măsura reprezintă o formă de recunoaștere și respect pentru contribuția adusă de aceste categorii sociale la dezvoltarea și apărarea României.
