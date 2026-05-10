Vouchere de vacanță 2026: Beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar. ANAT vrea tichete și pentru salariații din mediul privat
Vouchere de vacanță 2026: Beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar. ANAT vrea tichete și pentru salariații din mediul privat
Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) cere menținerea voucherelor de vacanță pentru bugetari, dar și extinderea acestui sistem și către angajații din mediul privat. Reprezentanții industriei turistice susțin că voucherele de vacanță au avut un rol esențial în dezvoltarea turismului intern, în creșterea gradului de ocupare al unităților turistice și în reducerea economiei informale din domeniu.
„În contextul numeroaselor interpretări apărute în spațiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanță, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații NU sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declarația pe proprie răspundere, care ”frâna” cam cu 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță”, transmite ANAT.
Valoarea voucherelor s-au redus la jumătate anul trecut, față ce anul 2024. Totuși, ANAT precizează că mecanismul actual nu presupune o contribuție suplimentară obligatorie din partea celor care optează să beneficieze de acest tip de vouchere.
Reducerea voucherelor afectează turismul românesc
ANAT precizează că reducerea valorii voucherelor afectează capacitatea de cumpărare a românilor și implicit circulația turistică internă, într-un context economic marcat de inflație și de creșterea costurilor în industria turistică.
Astfel, ANAT solicită ajustarea valorii voucherelor în raport cu inflația și asigurarea predictibilității acestui mecanism de sprijin.
„Voucherele de vacanță au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern, în special pentru litoral, stațiuni montane, balneare și city-break-uri în România. Ele au contribuit atât la creșterea gradului de ocupare, cât și la fiscalizarea veniturilor din turism. Studiile din industrie arată că aproximativ 90% din veniturile generate prin vouchere sunt fiscalizate, reducând semnificativ economia informală”, a declarat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.
De asemenea, ANAT susține extinderea facilităților privind voucherele de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Asociația amintește un proiect de lege discutat în Parlament și adoptat tacit în Senat în 2023, care a propus acordarea voucherelor și pentru salariații din sectorul privat, pentru perioada 2024-2026
Proiectul prevedea acordarea unor vouchere în valoare de 1.450 de lei anual, finanțarea acestora din impozitul pe venit datorat statului, nu direct de către angajator și extinderea beneficiului pentru toți angajații cu contract individual de muncă din mediul privat.
ANAT apreciază această direcție și că inițiativa ar fi benefică pentru economie, dar și pentru turismul românesc.
„Este necesară și vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanță pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanță au reprezentat, în ultimii ani, principalul și practic singurul instrument care a susținut investițiile în turismul intern și dezvoltarea turismului «la alb», contribuind la intrarea în legalitate a numeroase vile, pensiuni și alte structuri similare. În același timp, acest sistem a avut și un important rol social.
Foarte mulți angajați cu venituri mici au reușit, datorită voucherelor de vacanță, să plece în concediu în România pentru prima dată sau după foarte mulți ani. Vorbim despre un mecanism care sprijină economia, susține locurile de muncă și oferă românilor acces la vacanțe în propria țară. Din aceste motive, considerăm că voucherele de vacanță trebuie menținute, dezvoltate și extinse inclusiv către mediul privat”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.
În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată, de regulă, de către angajator, conform legislației în vigoare. ANAT solicită continuarea dialogului instituțional pentru identificarea unor soluții fiscale care să permită extinderea acestui sistem la scară mai largă și în sectorul privat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Analiza InfoContact: Cum cumperi o mașină ieftină la licitațiile ANAF sau de la executori judecătorești. La ce trebuie sa fii atent
Analiza InfoContact: Cum cumperi o mașină ieftină la licitațiile ANAF sau de la executori judecătorești. La ce trebuie sa fii atent În contextul unei piețe auto second-hand tot mai scumpe în 2026, găsirea unui autoturism de calitate la un preț corect a devenit o provocare majoră pentru români. În acest peisaj economic dificil, ofertele statului […]
PENSII 2026 | Taxarea pensiilor mai mari de 3.000 lei la CASS, pe masa CCR: Ce urmează dacă măsura este declarată neconstituțională
PENSII 2026 | Taxarea pensiilor mai mari de 3.000 lei la CASS, pe masa CCR: Ce urmează dacă măsura este declarată neconstituțională Tribunalul București a sesizat Curtea Constituțională a României pentru a stabili dacă introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pe pensiile care depășesc 3.000 de lei respectă sau încalcă legea fundamentală. Demersul, […]
Infecția cu hantavirus: Nivelul real de risc pentru populație, explicat de Institutul Național de Sănătate Publică
Infecția cu hantavirus: Nivelul real de risc pentru populație, explicat de Institutul Național de Sănătate Publică Un focar de hantavirus a fost identificat pe nava olandeză MV Hondius, care transportă circa 150 de pasageri din 28 de țări. Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a început pe 1 aprilie în Ushuaia, Argentina, şi urmează […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Analiza InfoContact: Cum cumperi o mașină ieftină la licitațiile ANAF sau de la executori judecătorești. La ce trebuie sa fii atent
Analiza InfoContact: Cum cumperi o mașină ieftină la licitațiile ANAF sau de la executori judecătorești. La ce trebuie sa fii...
Vouchere de vacanță 2026: Beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar. ANAT vrea tichete și pentru salariații din mediul privat
Vouchere de vacanță 2026: Beneficiarii nu mai trebuie să achite încă 800 de lei din buzunar. ANAT vrea tichete și...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei
APEL UMANITAR pentru o femeie din Apuseni diagnosticată cu o formă agresivă de cancer: Cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile...
Curier Județean
Modificări în conducerea Centrului de Cercetare Științifică al Universității din Alba Iulia: Ce a decis Senatul UAB
Modificări în conducerea Centrului de Cercetare Științifică al Universității din Alba Iulia: Ce a decis Senatul UAB Senatul Universitîății „1...
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională
Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
9 mai – ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a decedat un poet “în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru”
9 mai, ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a murit un poet “în sufletul...
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
9 mai – Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată...