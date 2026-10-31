Avertismentul transmis de un cunoscut economist din România după ce Microsoft a anunțat că începe cel mai mare proces de disponibilizare: ,,Motivul este AI”

Economistul Radu Georgescu avertizează că inteligența artificială ar putea schimba radical piața muncii în următoarea perioadă și susține că tot mai multe locuri de muncă de birou ar putea fi înlocuite de AI.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

Săptămâna aceasta, Microsoft a anunțat că începe cel mai mare proces de disponibilizare din istoria planetei Pământ. Compania vrea să reducă numărul de angajați cu 60.000, adică 25% dintre angajați. Ups.

Google și Meta anunță și ele concedieri de zeci de mii de persoane. Ups.

Motivul este AI.

Eu lucrez de 24 de luni cu Claude, cel puțin 12 ore pe zi. Inclusiv sâmbăta și duminica. În acest moment, Claude poate să facă orice job de pe planeta Pământ pe care il fac oamenii care lucreaza in birouri. În curând, Claude va fi pus pe roboți, care vor face și muncile fizice. Minți luminate se întreabă în ce direcție se îndreaptă lumea. Ce vor face oamenii?

Își pun această întrebare inclusiv Elon Musk, Bill Gates și Ray Dalio. România, ca de obicei, este pe nicăieri. De o săptămână, politicienii se ceartă asupra găurii din buget.

Este sau nu este o gaură de 40 de miliarde de lei în buget? Nu știe nimeni.

Claude ar putea să ne dea răspunsul în maximum 5 minute, dacă i s-ar da acces la baza de date ANAF cu declarația SAF-T pe care o trimit toate firmele lunar.

Concluzii

Sfatul meu: dacă vrei să fii cât de cât sigur că ai un job peste 12 luni, învață urgent să lucrezi cu Claude. Să fie economie!

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