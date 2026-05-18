PENSII 2026 | Numărul românilor care au primit pensia minimă garantată de stat. Cât a fost venitul lor în aprilie 2026

Numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a ajuns, în aprilie 2026, la 881.571 de persoane, în scădere cu 441 față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Cei mai mulți dintre aceștia provin din sistemul public de pensii, iar pensia minimă garantată de stat se menține la 1.281 de lei.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 537 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele: Maramureş (630 lei), Hunedoara (602 lei), Cluj (595 lei) şi Bistriţa-Năsăud (593 lei).

Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti, respectiv 40.033, şi în judeţele Suceava (35.751 pensionari), Iaşi (31.945), Dolj (30.218), Maramureş (28.778) şi Prahova (28.186).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit „Indemnizaţie socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, notează Agerpres.

