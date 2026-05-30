Rusalii 2026: Restricții pentru transportul greu pe mai multe șosele din România

În minivacanța de Rusalii 2026, circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, pentru a preveni aglomerația și pentru a crește siguranța rutieră în perioada cu trafic intens.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că, potrivit prevederilor Ordinului MT – MAI nr. 1249-132/2018, vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, exceptând cele destinate exclusiv transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite trasee în zilele de 30, 31 mai și 1 iunie 2026.

Pe Autostrada A2 București – Constanța, restricțiile vor fi aplicate sâmbătă între orele 16:00 și 22:00, iar duminică și luni în intervalul 06:00 – 22:00.

Pe DN7, între Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, traficul vehiculelor vizate va fi interzis sâmbătă între 18:00 și 22:00, respectiv duminică și luni între 06:00 și 22:00.

Pe DN39, pe tronsonul Agigea – Mangalia, restricțiile vor fi valabile sâmbătă între 16:00 și 22:00, iar în zilele de duminică și luni între 06:00 și 22:00.

Măsura se aplică tuturor vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.

Pentru informații actualizate despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor, șoferii pot contacta Dispeceratul CNAIR la numărul 021/9360.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp deplasările și să circule cu atenție.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)