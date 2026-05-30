Rusalii 2026: Restricții pentru transportul greu pe mai multe șosele din România

Ioana Oprean

În minivacanța de Rusalii 2026, circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, pentru a preveni aglomerația și pentru a crește siguranța rutieră în perioada cu trafic intens.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că, potrivit prevederilor Ordinului MT – MAI nr. 1249-132/2018, vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, exceptând cele destinate exclusiv transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite trasee în zilele de 30, 31 mai și 1 iunie 2026.

Pe Autostrada A2 București – Constanța, restricțiile vor fi aplicate sâmbătă între orele 16:00 și 22:00, iar duminică și luni în intervalul 06:00 – 22:00.

Pe DN7, între Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, traficul vehiculelor vizate va fi interzis sâmbătă între 18:00 și 22:00, respectiv duminică și luni între 06:00 și 22:00.

Pe DN39, pe tronsonul Agigea – Mangalia, restricțiile vor fi valabile sâmbătă între 16:00 și 22:00, iar în zilele de duminică și luni între 06:00 și 22:00.

Măsura se aplică tuturor vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.

Pentru informații actualizate despre starea drumurilor naționale și a autostrăzilor, șoferii pot contacta Dispeceratul CNAIR la numărul 021/9360.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp deplasările și să circule cu atenție.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

PENSII 2026 | Statul schimbă regulile pentru pensionari: taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027

30 mai 2026

Statul schimbă regulile pentru pensionari: Taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027 O propunere legislativă depusă miercuri în Parlament prevede introducerea, de la 1 ianuarie 2027, a codurilor QR sau a codurilor de bare pe taloanele de pensie și pe legitimațiile veteranilor și invalizilor, pentru acordarea reducerilor la transport. Proiectul […]

Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba

29 mai 2026

Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba Un dosar amplu privind fraudarea fondurilor europene s-a încheiat, joi, 28 mai 2026 la Tribunalul Alba cu condamnarea mai multor persoane fizice și juridice implicate într-un mecanism de utilizare a unor documente false sau inexacte pentru obținerea de finanțări […]

România, într-o ,,recesiune extrem de dură”, aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla țara. 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului”

29 mai 2026

România, într-o ,,recesiune extrem de dură”, aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla țara. 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului” Economistul Adrian Negrescu a avertizat joi, 28 mai 2026, că 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului […]

