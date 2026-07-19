Pensii 2026 | Sprijin financiar consistent pentru pensionarii cu venituri mici: Ce ajutoare se acordă

Pensionarii din România cu venituri reduse beneficiază și în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat. De la ajutoare în bani și indemnizația socială, până la tichete pentru alimente, ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie, măsurile au scopul de a reduce impactul creșterii costului vieții asupra persoanelor vulnerabile.

Ajutor financiar de până la 1.000 de lei, acordat automat

Una dintre cele mai importante măsuri este sprijinul financiar prevăzut de OUG nr. 23/2026, destinat pensionarilor ale căror venituri lunare din pensii nu depășesc 3.000 de lei.

Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul pensiei:

*1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

*800 de lei pentru cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;

*600 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei.

Sumele sunt plătite în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Beneficiarii nu trebuie să depună nicio cerere, plata fiind efectuată automat pe baza datelor existente în sistemul public de pensii.

Indemnizația socială completează pensiile foarte mici

Statul continuă și în acest an acordarea indemnizației sociale pentru pensionari, cunoscută drept pensia minimă socială. În 2026, nivelul acesteia este de 1.281 de lei.

Astfel, persoanele ale căror pensii sunt sub acest prag și îndeplinesc condițiile legale primesc diferența necesară pentru a ajunge la valoarea indemnizației sociale. Măsura îi sprijină în special pe pensionarii care au avut venituri mici sau perioade reduse de contribuție.

Tichete sociale pentru alimente și mese calde

Pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială pot primi și tichete sociale pentru alimente și mese calde, în baza OUG nr. 115/2023.

Valoarea acestora este de 125 de lei, fiind acordată o dată la șase luni. Sumele sunt încărcate pe un card electronic și pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare sau pentru plata meselor calde la comercianții înscriși în program.

Ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

Pensionarii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzire în perioada noiembrie–martie. Sprijinul se acordă pentru energia termică, gazele naturale, energia electrică sau combustibilii solizi și petrolieri.

Pot beneficia persoanele singure cu venituri nete de cel mult 2.053 de lei pe lună, precum și familiile cu venituri de maximum 1.386 de lei pe membru.

Spre deosebire de celelalte măsuri, acest ajutor se acordă doar în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse la primăria de domiciliu. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venituri și de tipul sistemului de încălzire utilizat.

Supliment pentru energie pe tot parcursul anului

Pensionarii vulnerabili pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului.

Valorile prevăzute sunt:

*30 de lei pentru energie electrică;

*10 lei pentru gaze naturale;

*10 lei pentru energie termică;

*20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.

În cazul locuințelor care utilizează exclusiv energie electrică, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.

Ce trebuie să știe pensionarii

Nu toate formele de sprijin se acordă în același mod. Ajutorul financiar de până la 1.000 de lei și indemnizația socială sunt acordate automat persoanelor eligibile, fără depunerea unor documente. În schimb, ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie necesită solicitarea acestora la autoritățile locale și depunerea actelor prevăzute de lege.

Pentru pensionarii cu venituri mici, cumularea acestor măsuri poate însemna un sprijin financiar important pe parcursul anului, contribuind la acoperirea cheltuielilor pentru alimente, utilități și întreținerea locuinței.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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