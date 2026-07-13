Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă
Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă
Pensionarii din România cu venituri mici beneficiază în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat, de la ajutoare în bani și indemnizații sociale până la tichete pentru alimente, ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie. Unele beneficii sunt acordate automat, în timp ce pentru altele este necesară depunerea de cereri la administrațiile locale.
Ajutor financiar de până la 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri mici
Una dintre cele mai importante măsuri din acest an este ajutorul financiar introdus prin OUG nr. 23/2026, destinat pensionarilor ale căror venituri lunare din pensii nu depășesc 3.000 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de nivelul pensiei:
Citește și: PENSII 2026 | Ce venituri nu îți cresc pensia, deși ai plătit impozit pentru ele
-1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;
-800 de lei pentru cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei;
-600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.
Sumele sunt plătite în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Un aspect important este că beneficiarii nu trebuie să depună nicio cerere. Plata se face automat, pe baza informațiilor existente în evidențele sistemului public de pensii.
Pentru persoanele care au pensii foarte reduse, statul continuă să acorde indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută popular drept pensia minimă socială. În 2026, valoarea acesteia este de 1.281 de lei.
Astfel, dacă pensia aflată în plată este mai mică decât acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, statul completează diferența până la nivelul indemnizației sociale. Practic, această măsură îi ajută în special pe pensionarii care au avut perioade scurte de contribuție sau venituri mici pe parcursul vieții active.
O altă formă de sprijin continuă și în 2026 prin programul reglementat de OUG nr. 115/2023. Pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială pot primi tichete sociale pentru alimente și mese calde.
Valoarea acestora este de 125 de lei și se acordă o dată la șase luni.
Banii sunt încărcați pe un card electronic special și pot fi folosiți exclusiv pentru cumpărarea de produse alimentare sau pentru mese calde la comercianții incluși în program.
Ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
Pensionarii cu venituri reduse pot solicita și ajutor pentru încălzire în perioada noiembrie-martie. Acest sprijin se acordă pentru energia termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne de foc.
Pot beneficia persoanele singure care au venituri nete de maximum 2.053 de lei pe lună și familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru.
Pentru obținerea acestui ajutor este necesară depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria de domiciliu. În funcție de sistemul de încălzire utilizat și de venituri, ajutorul poate ajunge la câteva sute de lei pe lună.
Suplimentul pentru energie se acordă tot anul
Pe lângă ajutorul pentru încălzire, pensionarii vulnerabili pot beneficia și de suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar pe tot parcursul anului și poate avea următoarele valori:
-30 lei pentru energie electrică;
-10 lei pentru gaze naturale;
-10 lei pentru energie termică;
-20 lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.
În situația în care energia electrică este singura sursă de energie a locuinței, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.
Ce trebuie să verifice pensionarii
Specialiștii recomandă pensionarilor să analizeze cu atenție condițiile fiecărui program, deoarece criteriile diferă de la un ajutor la altul. În timp ce sprijinul de 600-1.000 de lei și indemnizația socială se acordă automat celor eligibili, ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie necesită depunerea unor documente la autoritățile locale.
Pentru mulți pensionari cu venituri mici, cumularea acestor forme de sprijin poate însemna câteva mii de lei în plus pe parcursul unui an, bani care pot acoperi o parte importantă din cheltuielile pentru alimente, energie și întreținerea locuinței.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie
Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie Elevii din România care au absolvit clasa a VIII-a intră într-una dintre cele mai importante etape ale admiterii la liceu. După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională și publicarea ierarhiei […]
Noi reguli și drepturi în UE pentru pasagerii care călătoresc cu avionul: Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, despăgubiri mai rapide și locuri gratuite pentru copii
Noi reguli și drepturi în UE pentru pasagerii care călătoresc cu avionul: Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, despăgubiri mai rapide și locuri gratuite pentru copii Parlamentul European a aprobat marți, 7 iulie 2026, reguli noi privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, după un acord negociat cu statele membre ale Uniunii […]
Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro
Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro Ministerul Educaţiei a publicat duminică, 12 iulie 2026, rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor. CLICK AICI PENTRU REZULTATELE FINALE PE ȚARĂ LA BACALAUREATUL 2026 CLICK AICI PENTRU REZULTATELE FINALE PE ALBA LA BACALAUREATUL 2026 Mediile afișate acum devin definitive pentru sesiunea iunie-iulie și încheie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie
Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt...
Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă
Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus....
Știrea Zilei
Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul
Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care...
VIDEO | AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”
AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să...
Curier Județean
Revoluție digitală în administrația din Alba: Peste 2,2 milioane de lei pentru transformarea serviciilor publice dintr-un oraș și 4 comune din județ
Revoluție digitală în administrația din Alba: Peste 2,2 milioane de lei pentru transformarea serviciilor publice dintr-un oraș și 4 comune...
Fraudă de peste 725.000 de lei descoperită în Alba după aproape opt ani: Cum ar fi fost golită casieria unei firme prin modificarea documentelor contabile
Fraudă de peste 725.000 de lei descoperită în Alba după aproape opt ani: Cum ar fi fost golită casieria unei...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...