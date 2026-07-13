Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă

Pensionarii din România cu venituri mici beneficiază în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat, de la ajutoare în bani și indemnizații sociale până la tichete pentru alimente, ajutoare pentru încălzire și suplimente pentru energie. Unele beneficii sunt acordate automat, în timp ce pentru altele este necesară depunerea de cereri la administrațiile locale.

Ajutor financiar de până la 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri mici

Una dintre cele mai importante măsuri din acest an este ajutorul financiar introdus prin OUG nr. 23/2026, destinat pensionarilor ale căror venituri lunare din pensii nu depășesc 3.000 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de nivelul pensiei:

-1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

-800 de lei pentru cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

-600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Sumele sunt plătite în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Un aspect important este că beneficiarii nu trebuie să depună nicio cerere. Plata se face automat, pe baza informațiilor existente în evidențele sistemului public de pensii.

Indemnizația socială completează pensiile foarte mici

Pentru persoanele care au pensii foarte reduse, statul continuă să acorde indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută popular drept pensia minimă socială. În 2026, valoarea acesteia este de 1.281 de lei.

Astfel, dacă pensia aflată în plată este mai mică decât acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, statul completează diferența până la nivelul indemnizației sociale. Practic, această măsură îi ajută în special pe pensionarii care au avut perioade scurte de contribuție sau venituri mici pe parcursul vieții active.

Tichete sociale pentru alimente și mese calde

O altă formă de sprijin continuă și în 2026 prin programul reglementat de OUG nr. 115/2023. Pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială pot primi tichete sociale pentru alimente și mese calde.

Valoarea acestora este de 125 de lei și se acordă o dată la șase luni.

Banii sunt încărcați pe un card electronic special și pot fi folosiți exclusiv pentru cumpărarea de produse alimentare sau pentru mese calde la comercianții incluși în program.

Ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

Pensionarii cu venituri reduse pot solicita și ajutor pentru încălzire în perioada noiembrie-martie. Acest sprijin se acordă pentru energia termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne de foc.

Pot beneficia persoanele singure care au venituri nete de maximum 2.053 de lei pe lună și familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru.

Pentru obținerea acestui ajutor este necesară depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria de domiciliu. În funcție de sistemul de încălzire utilizat și de venituri, ajutorul poate ajunge la câteva sute de lei pe lună.

Suplimentul pentru energie se acordă tot anul

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, pensionarii vulnerabili pot beneficia și de suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar pe tot parcursul anului și poate avea următoarele valori:

-30 lei pentru energie electrică;

-10 lei pentru gaze naturale;

-10 lei pentru energie termică;

-20 lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.

În situația în care energia electrică este singura sursă de energie a locuinței, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.

Ce trebuie să verifice pensionarii

Specialiștii recomandă pensionarilor să analizeze cu atenție condițiile fiecărui program, deoarece criteriile diferă de la un ajutor la altul. În timp ce sprijinul de 600-1.000 de lei și indemnizația socială se acordă automat celor eligibili, ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie necesită depunerea unor documente la autoritățile locale.

Pentru mulți pensionari cu venituri mici, cumularea acestor forme de sprijin poate însemna câteva mii de lei în plus pe parcursul unui an, bani care pot acoperi o parte importantă din cheltuielile pentru alimente, energie și întreținerea locuinței.

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