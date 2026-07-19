Actualitate

19 iulie 2026 | Autostrada Sebeș-Deva-Nădlac: Aglomerație într-un punct critic. Rute alternative

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Autostrada Sebeș-Deva-Nădlac: Aglomerație într-un punct critic. Rute alternative

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că duminică, 19 iulie 2026, la ora 12:40, era semnalată aglomerație pe Autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva și Sebeș, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

S-a format coloană de autovehicule, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina – Coșevița.

În funcție de punctul de destinație, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:

– A6 – Lugoj – DN 6

– A1 kilometrul 536 – DN 7

– A1 kilometrul 443 – Traian Vuia – DN 6

– DN 7 Arad – Bârzava – Deva

– DN 6 Timișoara – Caransebeș – Drobeta Turnu Severin.

„Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic de pe traseul pe care-l au de parcurs, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă!”, se precizează în comunicatul Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

foto – cu rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Video | Barockada 2026 s-a încheiat la Alba Iulia în ropote de aplauze: Publicul din Catedrala Romano-Catolică, cucerit de excelența muzicii vechi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

19 iulie 2026

De

Barockada 2026 s-a încheiat la Alba Iulia în ropote de aplauze: Publicul din Catedrala Romano-Catolică, cucerit de excelența muzicii vechi Concertul final al Festivalului Internațional Barockada 2026, desfășurat în impunătoarea Catedrală Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, a încheiat într-un mod spectaculos prima ediție a unui proiect cultural care și-a propus să readucă muzica veche […]

Citește mai mult

Actualitate

Victor Negrescu, unul dintre cei mai importanți lideri PSD: „Guvernarea alături de AUR ar împinge România spre modelul Ungaria”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 iulie 2026

De

Victor Negrescu, unul dintre cei mai importanți lideri PSD: „Guvernarea alături de AUR ar împinge România spre modelul Ungaria” Victor Negrescu respinge categoric orice colaborare cu AUR și avertizează asupra riscurilor unei astfel de formule de guvernare. Prim-vicepreședintele PSD susține că includerea formațiunii conduse de George Simion la Palatul Victoria ar afecta relația României cu […]

Citește mai mult

Actualitate

19 iulie 2026 | Facebook, indisponibil temporar în versiunea pentru Desktop: Probleme tehnice în rețeaua deținută de Meta

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 iulie 2026

De

Facebook, indisponibil temporar în versiunea pentru Desktop: Probleme tehnice în rețeaua deținută de Meta Facebook a fost indispobibil în prima parte a zilei de duminică, 19 iulie 2026 pentru mulți utilizatori, din cauza unei probleme tehnice care afectează platforma deținută de Meta. Versiunea desktop a rețelei sociale nu putea fi accesată în mod normal. Utilizatorii […]

Citește mai mult