19 iulie 2026 | Autostrada Sebeș-Deva-Nădlac: Aglomerație într-un punct critic. Rute alternative
Autostrada Sebeș-Deva-Nădlac: Aglomerație într-un punct critic. Rute alternative
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că duminică, 19 iulie 2026, la ora 12:40, era semnalată aglomerație pe Autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva și Sebeș, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș.
S-a format coloană de autovehicule, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina – Coșevița.
În funcție de punctul de destinație, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:
– A6 – Lugoj – DN 6
– A1 kilometrul 536 – DN 7
– A1 kilometrul 443 – Traian Vuia – DN 6
– DN 7 Arad – Bârzava – Deva
– DN 6 Timișoara – Caransebeș – Drobeta Turnu Severin.
„Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic de pe traseul pe care-l au de parcurs, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă!”, se precizează în comunicatul Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.
foto – cu rol ilustrativ
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