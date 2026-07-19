19 iulie: Ziua națională a înotului în România. Simbolistica datei, aparte pentru natația internațională
19 iulie: Ziua națională a înotului în România. Simbolistica datei, aparte pentru natația internațională
În fiecare an, la data de 19 iulie este marcată Ziua națională a înotului, care a fost instituită prin Legea nr. 279/2021.
Simbolistica datei de 19 iulie este una cu totul aparte pentru natația mondială.
La 19 iulie 1908, cu prilejul desfășurării celei de-a IV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra, era înființată Federația Internațională de Natație.
Fixarea datei de sărbătorire a zilei naționale a înotului în România a avut în vedere recunoașterea și celebrarea în România a datei de 19 iulie, în armonie cu sărbătorirea la nivel mondial de către Federația Internațională de Natație a World Aquatics Day.
„Corelarea celor două evenimente și celebrarea la nivel mondial a înotului vor încuraja practicarea sporturilor acvatice și vor conduce la o creștere a gradului”, au susținut inițiatorii propunerii legislative.
Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat la 26 noiembrie 2021 Decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 19 iulie – Ziua națională a înotului, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale din 26 noiembrie 2021. Legea 279/2021 a fost publicată la 2 decembrie 2021 în Monitorul Oficial
foto: David Popovici (arhivă; cu rol ilustrativ)
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