Ştirea zilei

Foto | Accident pe Muntele Găina: Bărbat rănit după ce un autoturism lăsat neasigurat s-a pus în mișcare și l-a accidentat. Primul ajutor, acordat de un student la Medicină

Ioana Oprean

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Accident pe Muntele Găina: Bărbat rănit după ce un autoturism lăsat neasigurat s-a pus în mișcare și l-a accidentat. Primul ajutor, acordat de un student la Medicină

În noaptea de 18/19 iulie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au intervenit la un eveniment petrecut pe raza localității Avram Iancu, în urma căruia o persoană a suferit leziuni corporale.

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Potrivit IPJ Alba ,ldata de 19 iulie 2026, în jurul orei 01.50, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Vârfurile, județul Arad, în timp ce se afla pe Muntele Găina din localitatea Avram Iancu, nu și-ar fi asigurat corespunzător autovehiculul, acesta fiind staționat pe un teren viran, cu o înclinare accentuată. Ulterior, autovehiculul s-ar fi deplasat spontan și a acroșat un cort în interiorul căruia se afla un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Sibiu.

În urma incidentului, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,34 mg/l acool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

„Primul ajutor a fost acordat de un student în anul V la Medicină, Andrei Chira. Intervenția acestuia a fost esențială pentru stabilizarea victimei până la sosirea echipajelor medicale și preluarea acesteia de către serviciile de urgență”, a relatat o cititoare ziarulunirea.ro, aflată la fața locului.

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