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Victor Negrescu, unul dintre cei mai importanți lideri PSD: „Guvernarea alături de AUR ar împinge România spre modelul Ungaria”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Victor Negrescu, unul dintre cei mai importanți lideri PSD: „Guvernarea alături de AUR ar împinge România spre modelul Ungaria”

Victor Negrescu respinge categoric orice colaborare cu AUR și avertizează asupra riscurilor unei astfel de formule de guvernare.

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Prim-vicepreședintele PSD susține că includerea formațiunii conduse de George Simion la Palatul Victoria ar afecta relația României cu Uniunea Europeană, ar pune în pericol drepturile civile și ar compromite parcursul democratic al țării.

„Dacă tot spuneți că sunt unul dintre liderii Partidului Social Democrat, eu personal resping cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR”, a declarat Victor Negrescu, sâmbătă, 18 iulie 2026, la Digi24.

Europarlamentarul a comparat un eventual Executiv cu participarea AUR cu „modelul Ungaria”, susținând că acesta ar putea conduce la blocarea fondurilor europene, diminuarea investițiilor și deteriorarea relațiilor cu Bruxelles-ul.

„Pentru mine AUR la guvernare înseamnă modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține în România, decizii antidemocratice și măsuri împotriva libertății de exprimare. Este o direcție care vine împotriva convingerilor mele”, a afirmat liderul PSD.

Negrescu a criticat și apelurile venite din partea unor reprezentanți ai PNL și USR privind cooptarea AUR într-o formulă guvernamentală, apreciind că astfel de propuneri sunt iresponsabile.

Referitor la speculațiile privind o posibilă apropiere între PSD și AUR, după colaborarea parlamentară la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, oficialul social-democrat a susținut că în conducerea partidului nu există discuții despre o alianță cu formațiunea lui George Simion.

„În conducerea PSD nu s-au discutat astfel de variante. Eu sunt partizanul unei linii dure și susțin izolarea AUR”, a concluzionat Victor Negrescu.

Declarațiile vin în contextul crizei politice generate după căderea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, în timp ce negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare continuă.

foto: arhivă

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