Bărbat din Săliștea, fără permis, la volanul unui tractor și apoi al unui SUV neînmatriculat: Judecătoria Alba Iulia dă undă verde procesului penal
Bărbat din Săliștea, fără permis, la volanul unui tractor și apoi al unui SUV neînmatriculat: Judecătoria Alba Iulia dă undă verde procesului penal
Judecătoria Alba Iulia a decis, vineri, 3 iulie 2026 începerea judecății într-un dosar penal care îl vizează pe un bărbat din comuna Săliștea, acuzat că a condus în repetate rânduri vehicule fără a deține permis de conducere, una dintre fapte implicând și un autoturism care, potrivit anchetatorilor, nu era înmatriculat nici în România, nici în Marea Britanie.
Hotărârea a fost pronunțată în camera preliminară, etapă în care instanța verifică exclusiv legalitatea rechizitoriului, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală, fără a analiza vinovăția inculpatului.
Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, procurorii susțin că inculpatul ar fi comis două episoade distincte de încălcare a legislației rutiere.
Primul incident s-a petrecut în data de 19 aprilie 2024, în jurul orei 11:55, pe DJ704K, în localitatea Săliștea. Conform anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în timp ce conducea un tractor Universal 650, înregistrat la nivel local, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Al doilea episod este considerat de procurori și mai grav. La data de 5 iunie 2024, în jurul orei 13:00, inculpatul ar fi condus pe o stradă din comuna Săliștea un autoturism Mitsubishi Pajero cu numere atribuite în Marea Britanie.
Verificările efectuate în cursul urmăririi penale ar fi indicat însă că vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat nici în România și nici în Regatul Unit, motiv pentru care procurorii au reținut atât infracțiunea de conducere fără permis, cât și cea de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.
În susținerea acuzațiilor, dosarul conține procesul-verbal de constatare întocmit de polițiști, declarațiile date de suspect în cursul anchetei, precum și răspunsurile primite de la autoritățile competente privind situația permisului de conducere și a autoturismului verificat.
În cadrul procedurii de cameră preliminară, inculpatul nu a formulat cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale, iar judecătorul nu a identificat, din oficiu, nereguli care să impună restituirea dosarului la parchet sau excluderea unor probe.
Instanța a constatat că rechizitoriul respectă toate cerințele prevăzute de Codul de procedură penală, că probele au fost administrate în condiții legale și că Judecătoria Alba Iulia este competentă să soluționeze cauza.
Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății pentru infracțiunile de conducere a unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat, reținute în concurs de infracțiuni.
Decizia nu reprezintă o soluție asupra vinovăției inculpatului, ci doar confirmarea faptului că dosarul îndeplinește condițiile legale pentru a intra în faza de judecată. În perioada următoare, cauza va fi repartizată unui complet de judecată care va administra probele în ședință publică și va stabili dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă dincolo de orice îndoială rezonabilă.
Încheierea pronunțată în camera preliminară a putut fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto – cu rol ilustrativ
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