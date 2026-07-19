Curier Județean

Restricții temporare la furnizarea apei potabile în trei localități din Alba: Anunțul companiei de apă

Ioana Oprean

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Restricții temporare la furnizarea apei potabile în trei localități din Alba: Anunțul companiei de apă

Compania regională de apă din Alba a anunțat, duminică, 19 iulie 2026, instituirea unui program special de furnizare a apei în trei localități din județ.

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Este vorba de Câlnic, Reciu și Gârbova.

„Având în vedere temperaturile ridicate prognozate și consumul crescut de apă potabilă din această perioadă, utilizată și în alte scopuri, în special în agricultură, SC APA CTTA SA Alba, de comun acord cu primăriile localităților afectate, a stabilit următorul program temporar de furnizare a apei potabile, în scopul refacerii rezervei de apă din rezervoarele de înmagazinare, astfel:

06.00 – 10.00 și 18.00 – 22.00

Localitățile: Câlnic, Reciu, Gârbova

Chiar și în timpul programului de furnizare, în zonele înalte se pot înregistra probleme de presiune scăzută sau chiar lipsa apei potabile, în funcție de nivelul de consum din fiecare localitate în parte.

La reluarea furnizării apei potabile este posibil să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer.

Menționăm că, la solicitarea primăriilor, pot fi amplasate rezervoare mobile de apă potabilă în localitățile afectate.

Vă rugăm să utilizați apa în mod responsabil și să evitați risipa, atât pentru ca apa să ajungă și la alți consumatori, cât mai ales pentru a permite refacerea rezervelor și menținerea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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