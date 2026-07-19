Restricții temporare la furnizarea apei potabile în trei localități din Alba: Anunțul companiei de apă
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Săliștea, fără permis, la volanul unui tractor și apoi al unui SUV neînmatriculat: Judecătoria Alba Iulia dă undă verde procesului penal
Bărbat din Săliștea, fără permis, la volanul unui tractor și apoi al unui SUV neînmatriculat: Judecătoria Alba Iulia dă undă verde procesului penal Judecătoria Alba Iulia a decis, vineri, 3 iulie 2026 începerea judecății într-un dosar penal care îl vizează pe un bărbat din comuna Săliștea, acuzat că a condus în repetate rânduri vehicule fără […]
Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Bărbat din Hunedoara, cercetat după ce a fost prins vânzând ilegal articole pirotehnice
Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Bărbat din Hunedoara, cercetat după ce a fost prins vânzând ilegal articole pirotehnice Un bărbat din Hunedoara este cercetat după ce a fost prins vânzând ilegal articole pirotehnice participanților la ediția 2026 a Târgului de Fete de pe Muntele Găina. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 […]
Tânăr de 24 de ani, din Săsciori, reținut pentru violență în familie: Și-a bătut partenera și pe părinții acesteia
Tânăr de 24 de ani, din Săsciori, reținut pentru violență în familie: Și-a bătut partenera și pe părinții acesteia Un tânăr de 24 de ani, din Săsciori, a fost reținut pentru violență din familie, după și-a bătut partenera și pe părinții acesteia. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iulie 2026, polițiștii Secției 7 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce s-ar întâmpla dacă România intră în „Junk”. Profesor de economie: „O gaură imediată de cel puțin 25 de miliarde de lei la buget”
Ce s-ar întâmpla dacă România intră în „Junk”. Profesor de economie: „O gaură imediată de cel puțin 25 de miliarde...
19-20 iulie 2026 | Alertă de vijelii în Alba și alte județe: Cod Portocaliu și Cod Galben. Ploi însemnate, grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h în sudul județului nostru
Alertă de vijelii în Alba și alte județe: Cod Portocaliu și Cod Galben. Ploi însemnate, grindină și rafale de vânt...
Știrea Zilei
Foto | Accident pe Muntele Găina: Bărbat rănit după ce un autoturism lăsat neasigurat s-a pus în mișcare și l-a accidentat. Primul ajutor, acordat de un student la Medicină
Accident pe Muntele Găina: Bărbat rănit după ce un autoturism lăsat neasigurat s-a pus în mișcare și l-a accidentat. Primul...
Video | Părintele Doru Gheaja la 85 de ani: Glasul care a unit altarul, folclorul și dragostea de țară
Părintele Doru Gheaja la 85 de ani: Glasul care a unit altarul, folclorul și dragostea de țară Părintele Doru Gheaja,...
Curier Județean
Bărbat din Săliștea, fără permis, la volanul unui tractor și apoi al unui SUV neînmatriculat: Judecătoria Alba Iulia dă undă verde procesului penal
Bărbat din Săliștea, fără permis, la volanul unui tractor și apoi al unui SUV neînmatriculat: Judecătoria Alba Iulia dă undă...
Restricții temporare la furnizarea apei potabile în trei localități din Alba: Anunțul companiei de apă
Restricții temporare la furnizarea apei potabile în trei localități din Alba: Anunțul companiei de apă Compania regională de apă din...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Opinii Comentarii
19 iulie: Ziua națională a înotului în România. Simbolistica datei, aparte pentru natația internațională
19 iulie: Ziua națională a înotului în România. Simbolistica datei, aparte pentru natația internațională În fiecare an, la data de...
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...