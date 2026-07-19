19 iulie 2026 | Facebook, indisponibil temporar în versiunea pentru Desktop: Probleme tehnice în rețeaua deținută de Meta

Facebook a fost indispobibil în prima parte a zilei de duminică, 19 iulie 2026 pentru mulți utilizatori, din cauza unei probleme tehnice care afectează platforma deținută de Meta.

Versiunea desktop a rețelei sociale nu putea fi accesată în mod normal.

Utilizatorii care încearcau să se conecteze primeau următorul mesaj: „Cont indisponibil temporar. Contul dumneavoastră este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne așteptăm ca aceasta să fie remediată în scurt timp. Vă rugăm să încercați din nou peste câteva minute.”

Totodată, platforma DownDetector a raportat o creștere semnificativă a sesizărilor și a căutărilor după expresia „Facebook down”, semn că problema afectează un număr mare de utilizatori.

sursa: News.ro

foto reprezentativă: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE