Actualitate

19 iulie 2026 | Facebook, indisponibil temporar în versiunea pentru Desktop: Probleme tehnice în rețeaua deținută de Meta

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Facebook, indisponibil temporar în versiunea pentru Desktop: Probleme tehnice în rețeaua deținută de Meta

Facebook a fost indispobibil în prima parte a zilei de duminică, 19 iulie 2026 pentru mulți utilizatori, din cauza unei probleme tehnice care afectează platforma deținută de Meta.

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Versiunea desktop a rețelei sociale nu putea fi accesată în mod normal.

Utilizatorii care încearcau să se conecteze primeau următorul mesaj: „Cont indisponibil temporar. Contul dumneavoastră este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne așteptăm ca aceasta să fie remediată în scurt timp. Vă rugăm să încercați din nou peste câteva minute.”

Totodată, platforma DownDetector a raportat o creștere semnificativă a sesizărilor și a căutărilor după expresia „Facebook down”, semn că problema afectează un număr mare de utilizatori.

sursa: News.ro

foto reprezentativă: arhivă

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