Video | Părintele Doru Gheaja la 85 de ani: Glasul care a unit altarul, folclorul și dragostea de țară
Părintele Doru Gheaja la 85 de ani: Glasul care a unit altarul, folclorul și dragostea de țară
Părintele Doru Gheaja, una dintre cele mai reprezentative personalități ale vieții spirituale și culturale din Alba, împlinește astăzi venerabila vârstă de 85 de ani. Cunoscut drept „părintele cântecelor patriotice din România”, slujitor al altarului și promotor neobosit al valorilor românești, Doru Gheaja rămâne o voce emblematică pentru generații întregi de români.
Născut la 19 iulie 1941, în satul Buzd, județul Sibiu, într-o familie de preoți, Doru Gheaja a urmat drumul credinței, împlinind dorința tatălui său de a deveni preot. Înainte de hirotonire, talentul său muzical l-a purtat pe scenele țării, fiind membru al Ansamblului Regiunii Brașov și, ulterior, al Ansamblului profesionist de cântece și jocuri „Mureșul” din Târgu Mureș. După moartea tatălui său, în 1968, a ales definitiv calea preoției, considerând că aceasta este adevărata sa chemare.
Deși a îmbrățișat viața sacerdotală, muzica nu a încetat niciodată să facă parte din misiunea sa. În anii ’80, Adrian Păunescu i-a remarcat vocea și l-a invitat în Cenaclul „Flacăra”, unde Doru Gheaja avea să lanseze cântecul „Așa-i românul”, cules de pe Valea Hârtibaciului și devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute imnuri patriotice românești. Tot împreună cu Adrian Păunescu a adus în fața publicului „Colindul Apusenilor”, cunoscut de români drept „Tu, Ardeal”, cântec care a emoționat milioane de oameni și continuă să răsune la marile sărbători naționale.
Colaborarea cu Cenaclul „Flacăra” a continuat și după 1990, în cadrul spectacolelor „Totuși iubirea”. Părintele își amintește cu emoție momentele în care a cântat la Chișinău, la sfințirea statuii lui Ștefan cel Mare, alături de Tudor Gheorghe și de regretata familie Teodorovici, ducând cântecul românesc dincolo de Prut.
În slujirea pastorală, părintele Doru Gheaja a fost hirotonit la Parohia Apold, iar după reînființarea Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia a slujit timp de 14 ani la Catedrala Episcopală. Ulterior, vreme de 25 de ani, a păstorit Parohia Ortodoxă Română Centru II – cunoscuta „Biserică a Grecilor” din Alba Iulia, devenind unul dintre cei mai iubiți preoți ai comunității. Chiar și după pensionare, a continuat să slujească benevol, cu aceeași dăruire și modestie.
Întreaga sa activitate a fost răsplătită cu numeroase distincții. În anul 2021 a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, iar în același an a fost declarat Cetățean de Onoare al satului natal Buzd și al municipiului Alba Iulia, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la viața spirituală, culturală și patriotică a României.
La împlinirea a 85 de ani, părintele Doru Gheaja rămâne nu doar interpretul unor cântece care au intrat în patrimoniul afectiv al românilor, ci și un reper moral, un preot care a unit altarul cu scena și credința cu dragostea de neam.
Vocea sa continuă să inspire, iar numele său este legat pentru totdeauna de cântecele care au făcut din „Așa-i românul” și „Tu, Ardeal” adevărate simboluri ale identității românești.
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