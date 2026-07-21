Pensii 2026 | Peste 332.000 de persoane au utilizat aplicația ASF „Află la ce fond de pensii ești!” în primul semestru al anului 2026
Peste 332.000 de persoane au utilizat aplicația ASF „Află la ce fond de pensii ești!” în primul semestru al anului 2026
Aplicația „Află la ce fond de pensii ești!”, găzduită pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, www.asfromania.ro, a înregistrat 332.326 de solicitări unice în primul semestru al anului 2026, în scădere cu 4,36%, față de perioada similară a anului trecut. Prin intermediul acesteia, utilizatorii au putut identifica fondul de pensii administrat privat – Pilon II – la care sunt participanți.
Din perspectiva distribuției teritoriale, cea mai mare pondere a solicitărilor unice a fost înregistrată în Regiunea Sud, care a concentrat 16,50% din totalul accesărilor din primul semestru al anului 2026. La polul opus s-a situat Regiunea Vest, cu o pondere de 8,08% din totalul solicitărilor.
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Datele rezultate din utilizarea aplicației pot contribui la o mai bună adaptare a activităților de informare și de educație financiară la nevoile diferitelor categorii de consumatori.
Aplicația „Află la ce fond de pensii ești!” permite identificarea fondului de pensii administrat privat pe baza unor informații personale introduse de utilizator, oferind o modalitate rapidă și accesibilă de verificare a apartenenței la Pilonul II. Instrumentul este disponibil gratuit pe site-ul ASF.
„Nivelul ridicat de utilizare confirmă nevoia consumatorilor de a avea acces rapid, simplu și direct la informații privind apartenența la fondurile de pensii Pilon II și indică o preocupare constantă pentru administrarea resurselor financiare destinate perioadei de pensionare”, se arată într-un comunicat de presă al ASF.
Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua dezvoltarea proceselor de digitalizare și extinderea instrumentelor electronice puse la dispoziția publicului, în vederea îmbunătățirii accesului la informații și a interacțiunii cu instituția. Aceste demersuri urmăresc furnizarea unor soluții moderne, sigure și eficiente, adaptate atât nevoilor consumatorilor de servicii financiare non-bancare, cât și cerințelor entităților aflate sub supravegherea ASF.
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.
foto – cu rol ilustrativ
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