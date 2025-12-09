PENSII 2026 | O nouă formulă de calcul a vechimii în muncă va fi aplicată de anul viitor. Zilele lucrate devin „zile calendaristice de stagiu”
PENSII 2026 | O nouă formulă de calcul a vechimii în muncă va fi aplicată de anul viitor. Zilele lucrate devin „zile calendaristice de stagiu”
Un nou mod de calcul al vechimii în muncă va fi aplicat începând din 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Măsura este instituționalizată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul ordin 59/2014 și stabilește reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice.
Scopul declarat al schimbării este asigurarea unei „metodologii unificate, transparente și echitabile” pentru toți asigurații — indiferent de tipul de contract (normă întreagă, part-time, intermitent, etc.).
Ce se schimbă la pensii din 2026
Zilele lucrate nu vor mai fi luate în considerare simplu ca „zile lucrătoare”, ci vor fi convertite — proporțional — în „zile calendaristice de stagiu”.
Dacă o lună are, de pildă, 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, iar o persoană a lucrat 20 de zile lucrătoare, atunci vechimea recunoscută pentru acea lună va fi de aproximativ 27,27 zile calendaristice.
Citește și: PENSII 2025 | Punctele de stabilitate la pensie: Ce sunt, cum se calculează și cine le primește
Ulterior, zilele calendaristice acumulate într-un an sunt însumate și transformate în luni/ani de vechime, folosindu-se o medie lunară standard (aproximativ 30,42 zile).
Această metodă permite un calcul proporțional: orele muncite part-time sau perioadele cu activitate fragmentată vor fi reflectate exact — spre deosebire de sistemul anterior, unde o lună cu câteva zile lucrate putea fi totuși contată ca lună întreagă de vechime.
Ce alte reguli aduce noua metodologie
Se introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse: dacă o persoană a avut două joburi simultan — sau mai mulți angajatori în același timp — nu se va dubla vechimea în mod artificial. Perioadele de muncă se vor calcula conform priorităților stabilite prin ordin.
Procedura include și diferite categorii:
-activitate normală
-condiții speciale (ex: minerit, energie)
-condiții deosebite (ex: armată, poliție)
-perioade de concediu medical
-șomaj
-alte situații asimilate.
Conform comunicatului oficial al CNPP, ordinul reprezintă o „procedură tehnică” și nu modifică drepturile deja câștigate de asiguraţi sau pensionari — adică nu există recalculări retroactive, ci regulile se aplică pentru perioada de muncă viitoare.
Ce înseamnă pentru angajați
Sistemul devine mai corect pentru cei cu activitate part-time sau non-constantă — vechimea reflectă realitatea muncii prestate.
Eliminarea dublelor contorizări, în cazul angajărilor simultane, aduce transparență și scade riscul erorilor la calculul pensiei.
Persoanele care au avut cariere fragmentate — cu joburi multiple, întreruperi, activitate cu normă redusă — vor avea șanse mai mari ca stagiul de cotizare să reflecte corect munca depusă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu, despre economie, sistem bancar și financiar: ,,În curând se va striga Popa Prostul”
Economistul Radu Georgescu, despre economie, sistem bancar și financiar: ,,În curând se va striga Popa Prostul” Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare pe Facebook cum funcționează economia, sistemul bancar și sistemul financiar pe planeta Pământ. ,,Pe planeta Pământ datoria totală este de 150 trilioane dolari: aici intră datoriile țărilor, companiilor și băncilor. Dar către cine […]
9 decembrie: Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana
9 decembrie: Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 9 decembrie Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Astăzi, credincioșii pot să rostească o rugăciune puternică pentru dobândirea de prunci. Pe 9 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Ioachim și Ana erau o […]
9 decembrie: Ziua internaţională de comemorare a victimelor crimei de genocid şi pentru prevenirea acestei crime
9 decembrie: Ziua internaţională de comemorare a victimelor crimei de genocid şi pentru prevenirea acestei crime Ziua internaţională de comemorare a victimelor crimei de genocid şi pentru prevenirea acestei crime a fost instituită la 11 septembrie 2015, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 9 decembrie fiind data la care, în 1948, a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu, despre economie, sistem bancar și financiar: ,,În curând se va striga Popa Prostul”
Economistul Radu Georgescu, despre economie, sistem bancar și financiar: ,,În curând se va striga Popa Prostul” Economistul Radu Georgescu a...
PENSII 2026 | O nouă formulă de calcul a vechimii în muncă va fi aplicată de anul viitor. Zilele lucrate devin „zile calendaristice de stagiu”
PENSII 2026 | O nouă formulă de calcul a vechimii în muncă va fi aplicată de anul viitor. Zilele lucrate...
Știrea Zilei
FOTO | Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș
Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva...
VIDEO | Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, recepția finală, suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție: Constructorul lucrează în zona fostelor alunecări de teren de la Alba Iulia Nord
Pe autostrada A10 Sebeș–Turda, recepția finală este suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție. Constructorul lucrează în...
Curier Județean
VIDEO | Solistul Paul Berghean din Sebeș, proiect de suflet dedicat sărbătorilor de iarnă: A lansat o reinterpretare modernă a colindei „Vin colindătorii”
Solistul Paul Berghean din Sebeș, proiect de suflet dedicat sărbătorilor de iarnă: A lansat o reinterpretare modernă a colindei „Vin...
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O mașină a lovit o țeavă de gaz pe strada Tudor Vladimirescu
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O mașină a lovit o țeavă de gaz pe strada Tudor Vladimirescu Un accident rutier...
Politică Administrație
Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local
Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...