PENSII 2026 | O nouă formulă de calcul a vechimii în muncă va fi aplicată de anul viitor. Zilele lucrate devin „zile calendaristice de stagiu”

Un nou mod de calcul al vechimii în muncă va fi aplicat începând din 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Măsura este instituționalizată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul ordin 59/2014 și stabilește reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice.

Scopul declarat al schimbării este asigurarea unei „metodologii unificate, transparente și echitabile” pentru toți asigurații — indiferent de tipul de contract (normă întreagă, part-time, intermitent, etc.).

Ce se schimbă la pensii din 2026

Zilele lucrate nu vor mai fi luate în considerare simplu ca „zile lucrătoare”, ci vor fi convertite — proporțional — în „zile calendaristice de stagiu”.

Dacă o lună are, de pildă, 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, iar o persoană a lucrat 20 de zile lucrătoare, atunci vechimea recunoscută pentru acea lună va fi de aproximativ 27,27 zile calendaristice.

Ulterior, zilele calendaristice acumulate într-un an sunt însumate și transformate în luni/ani de vechime, folosindu-se o medie lunară standard (aproximativ 30,42 zile).

Această metodă permite un calcul proporțional: orele muncite part-time sau perioadele cu activitate fragmentată vor fi reflectate exact — spre deosebire de sistemul anterior, unde o lună cu câteva zile lucrate putea fi totuși contată ca lună întreagă de vechime.

Ce alte reguli aduce noua metodologie

Se introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse: dacă o persoană a avut două joburi simultan — sau mai mulți angajatori în același timp — nu se va dubla vechimea în mod artificial. Perioadele de muncă se vor calcula conform priorităților stabilite prin ordin.

Procedura include și diferite categorii:

-activitate normală

-condiții speciale (ex: minerit, energie)

-condiții deosebite (ex: armată, poliție)

-perioade de concediu medical

-șomaj

-alte situații asimilate.

Conform comunicatului oficial al CNPP, ordinul reprezintă o „procedură tehnică” și nu modifică drepturile deja câștigate de asiguraţi sau pensionari — adică nu există recalculări retroactive, ci regulile se aplică pentru perioada de muncă viitoare.

Ce înseamnă pentru angajați

Sistemul devine mai corect pentru cei cu activitate part-time sau non-constantă — vechimea reflectă realitatea muncii prestate.

Eliminarea dublelor contorizări, în cazul angajărilor simultane, aduce transparență și scade riscul erorilor la calculul pensiei.

Persoanele care au avut cariere fragmentate — cu joburi multiple, întreruperi, activitate cu normă redusă — vor avea șanse mai mari ca stagiul de cotizare să reflecte corect munca depusă.

