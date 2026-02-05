Pensii 2026 | Modificări în Pilonul II pentru mai mulți bani destinați pensionarilor. Proiectul de lege, adoptat tacit de Senat

Sistemul de contribuții la Pilonul 2 de pensii private ar putea fi modificat, în urma adoptării Senatului a unui proiect de lege în ceea ce privește majorarea contribuțiilor, iar astfel se stabilește un calendar clar de creștere în următorii ani. Potrivit inițiativei legislative, contribuția lunară ar urma să crească de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% începând cu 1 ianuarie 2026, urmând să ajungă la 6% de la 1 ianuarie 2027.

Calendarul de creștere a contribuțiilor la Pilonul 2

Modificarea vizează Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și readuce în discuție ținta inițială stabilită la lansarea sistemului, respectiv atingerea unui nivel de 6% al contribuției. De-a lungul ultimilor 15 ani, acest calendar a fost amânat în mod repetat, pe fondul crizelor economice și financiare, ceea ce a menținut contribuția sub nivelul prevăzut inițial.

Creșterea procentului virat lunar către Pilonul 2 ar urma să ducă la acumulări mai mari în conturile individuale ale participanților, contribuind la suplimentarea veniturilor viitorilor pensionari.

De ce consideră inițiatorii majorarea necesară

Inițiatorii proiectului argumentează că presiunea asupra sistemului public de pensii va crește semnificativ după anul 2030, iar Pilonul 1 ar putea avea dificultăți în asigurarea unei rate decente de înlocuire a salariului. În acest context, susținerea accelerată a Pilonului 2 este văzută ca o soluție necesară pentru protejarea veniturilor celor peste 8,4 milioane de participanți.

În expunerea de motive se mai arată că impactul bugetar pe termen scurt ar urma să fie compensat prin creșterea veniturilor din contribuții sociale și impozite, ca urmare a eliminării unor facilități fiscale în mai multe sectoare economice. Pe termen mediu și lung, proiectul ar putea avea efecte pozitive asupra pieței de capital și asupra finanțării datoriei publice.

Proiectul de lege va fi analizat în continuare de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI